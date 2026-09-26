登山客受困海拔2644公尺山屋 黑鷹直升機飛抵救人

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑似闖紅燈與賴姓駕駛的直行車輛發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛，警方到場處理 ，涉嫌闖紅燈肇事的劉姓男子經檢測酒精濃度達0.74mg/L，另兩名駕駛酒測值都是0，這起3車連環撞的車禍原因和責任待進一步調查釐清。

2026-09-26 09:46