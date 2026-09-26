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登山客受困海拔2644公尺山屋 黑鷹直升機飛抵救人
高雄市桃源區海拔2644公尺的塔芬谷山屋，昨晚傳出登山客受傷，無法繼續行走受困山屋，空勤總隊今天清晨出動黑鷹直升機救援，才順利將傷者接下山送醫。
空勤總隊高雄小港駐地勤務第三大隊第一隊表示，受傷的林姓男子（35歲）與另5名登山客，9月23日從高雄、台東交界的向陽入山，上中央山脈南二段縱走，原訂9月28日從南投信義鄉東埔下山，不料林男腳部嚴重扭傷，無法行走，只能暫留塔芬谷山屋等待救援。
昨天晚間9時許，空勤總隊接獲求救通知，查證目標區天候狀況，決定派遣編號NA-712黑鷹直升機執行山難救援任務。今天清晨6時56分從高雄機場起飛，飛往塔芬谷山屋救人。
今天上午7時40分許，黑鷹直升機抵達塔芬谷山屋附近，順利接駁林男後返航，上午8時16分降落屏東縣里港鄉朧祥河濱公園，將傷者交由救護車接手送醫，完成山難救援任務。
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