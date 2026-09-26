得罪土地公！兩度闖廟偷1.8萬元香油錢 慣竊「土地公生日」當天落網

台北市內湖一間土地公廟20日、22日兩度遭竊，40多歲黃姓慣竊涉嫌趁深夜潛入廟內，兩次共偷走約1萬8000多元香油錢。警方循監視器追查，發現黃男四處在台北、新北及基隆活動，昨天適逢土地公生日，警方發現黃男現身，基隆與內湖警方同步確認身分後逮捕嫌犯。

警方調查，近期有不少信徒，趁土地公生日即將到來時進香參拜，黃男看準時機，分別在9月20日及22日晚間11時許，趁無人潛入土地公廟宇，鎖定香油錢行竊，廟方事後發現報案，清點後估計共損失1萬8000多元。

內湖警分局大湖派出所調閱廟內及周邊監視器，鎖定有多次竊盜紀錄的黃男涉案，警方追查發現，黃男沒有固定活動地點，足跡橫跨台北市、新北市金山、萬里及基隆等地。

由於黃男行蹤不定，內湖警方與基隆市警局第一分局忠二路派出所合作，交換嫌犯外貌、交通工具及活動等情資合作追查。昨天正逢土地公生日，基隆警方在轄內發現疑似黃男身影，立即聯絡內湖警方核對特徵，確認就是追查中的黃嫌後當街逮人。

警方清查，黃男另因竊盜案件遭通緝；全案詢後，依竊盜罪嫌及竊盜通緝案件，將黃男移送基隆地檢署偵辦。