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影／苗栗竹南車禍現場影像曝光！男子酒駕又闖紅燈造成三車連環撞
劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑似闖紅燈與賴姓駕駛的直行車輛發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛，警方到場處理 ，涉嫌闖紅燈肇事的劉姓男子經檢測酒精濃度達0.74mg/L，另兩名駕駛酒測值都是0，這起3車連環撞的車禍原因和責任待進一步調查釐清。
竹南警分局大同派出所9月25日上午接獲報案，竹南鎮和興路與正覺路口發生交通事故，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。警方初步調查，劉姓駕駛自小客車沿和興路由西往東方向行駛，行經路口時疑似闖紅燈，與沿正覺路由南往北方向直行的賴姓駕駛車輛發生碰撞。
撞擊後又波及在和興路由東往西方向停等紅燈的魏姓駕駛，造成三車發生碰撞交通事故。警方到場後對3名駕駛實施酒精濃度檢測，其中劉男酒測值達0.74mg/L，已超過法定標準；賴姓男子及魏姓男子酒測值均為0mg/L。肇事原因及相關責任待警方進一步調查釐清。
竹南警分局呼籲，駕駛人行經路口務必遵守號誌指示，切勿心存僥倖闖越紅燈；飲酒後更絕對不要駕車，應改搭大眾運輸、計程車或請親友接送，切勿讓一時僥倖造成自己及其他用路人的危險，共同維護道路交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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