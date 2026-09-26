快訊

MLB／李灝宇5支0但收穫第3盜！明晨有望參戰元祖「虎王」引退賽

中秋家族烤肉「一大一小被收2000元」！老公傻眼：以後不參加

狂賀「台灣蝶王」亞運奪金！ 全家上午10點開搶「500份雞排免費吃」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗竹南車禍現場影像曝光！男子酒駕又闖紅燈造成三車連環撞

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

劉姓男子駕車行經苗栗竹南鎮和興路與正覺路口時，疑似闖紅燈與賴姓駕駛的直行車輛發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛，警方到場處理 ，涉嫌闖紅燈肇事的劉姓男子經檢測酒精濃度達0.74mg/L，另兩名駕駛酒測值都是0，這起3車連環撞的車禍原因和責任待進一步調查釐清。

竹南警分局大同派出所9月25日上午接獲報案，竹南鎮和興路與正覺路口發生交通事故，警方獲報後立即派員趕赴現場處理。警方初步調查，劉姓駕駛自小客車沿和興路由西往東方向行駛，行經路口時疑似闖紅燈，與沿正覺路由南往北方向直行的賴姓駕駛車輛發生碰撞。

撞擊後又波及在和興路由東往西方向停等紅燈的魏姓駕駛，造成三車發生碰撞交通事故。警方到場後對3名駕駛實施酒精濃度檢測，其中劉男酒測值達0.74mg/L，已超過法定標準；賴姓男子及魏姓男子酒測值均為0mg/L。肇事原因及相關責任待警方進一步調查釐清。

竹南警分局呼籲，駕駛人行經路口務必遵守號誌指示，切勿心存僥倖闖越紅燈；飲酒後更絕對不要駕車，應改搭大眾運輸、計程車或請親友接送，切勿讓一時僥倖造成自己及其他用路人的危險，共同維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝
劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝
劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝
劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝
劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝
劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑因闖紅燈與賴姓駕駛的直行車發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛。圖／記者胡蓬生翻攝

闖紅燈 苗栗 酒駕 竹南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋團圓遇死劫 花蓮重大車禍1死5輕重傷…車頭全毀35歲女不治

中秋憾事再添一死！台東出遊遭對向超車猛撞 一家2死3傷

高雄輕軌挨撞今年7起…7人遭求償 共計95萬餘元

獨／高雄輕軌今年7起挨撞事故 7駕駛遭求償近百萬

相關新聞

影／苗栗竹南車禍現場影像曝光！男子酒駕又闖紅燈造成三車連環撞

劉姓男子駕車行經苗栗縣竹南鎮和興路與正覺路口時，疑似闖紅燈與賴姓駕駛的直行車輛發生碰撞，撞擊後又波及魏姓駕駛停等紅燈的車輛，警方到場處理 ，涉嫌闖紅燈肇事的劉姓男子經檢測酒精濃度達0.74mg/L，另兩名駕駛酒測值都是0，這起3車連環撞的車禍原因和責任待進一步調查釐清。

新北醉男家暴毆妻致頭部受傷送醫 警消破門逮捕移送

新北市板橋區昨晚發生一起家庭暴力事件。一名何姓男子因酒後與妻子發生嚴重爭執，竟出手毆打妻子致其頭部受傷。警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場依現行犯將何男逮捕，警詢後今依傷害、妨害自由及違反家庭暴力防治法移送新北地檢署偵辦。

中秋施放煙火釀災…高雄大樓起火 2戶陽台燒毀

中秋節不少民眾施放煙火增添節慶氣氛，沒想到高雄市新興區卻因此釀災。1名男子昨晚在大樓外施放煙火，不慎引燃火苗，造成大樓7、8樓2住戶陽台上的衣物及遮陽罩燒毀，所幸無人受傷。警方調查後，依失火罪嫌將陳姓男子移送法辦。

招待旅遊、贈水果禮盒…雲嘉基層連傳賄選

九合一選舉將近，雲林、嘉義接連爆出基層選舉疑似賄選案。雲林縣北港鎮蔡姓里長參選人涉嫌以發送慶生蛋糕、招待旅遊及補貼旅費等方式買票，蔡和樁腳兩人昨遭雲林地院裁定羈押禁見，成為雲林首名遭收押參選人；嘉義縣民雄鄉簡姓村長及接棒參選的兒子則涉嫌贈送水果禮盒、旅遊禮包，父親遭聲押獲准，兒子卅萬元交保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。