聽新聞
0:00 / 0:00
新北醉男家暴毆妻致頭部受傷送醫 警消破門逮捕移送
新北市板橋區昨晚發生一起家庭暴力事件。一名何姓男子因酒後與妻子發生嚴重爭執，竟出手毆打妻子致其頭部受傷。警方接獲報案後迅速趕抵現場，當場依現行犯將何男逮捕，警詢後今依傷害、妨害自由及違反家庭暴力防治法移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警分局表示，海山派出所及偵查隊於25日晚間9時許接獲民眾報案，指稱板橋區板新路一處民宅傳出激烈爭吵聲，急需警力協助。員警獲報後立即派員趕赴現場處置。
經警方初步調查，何男當時處於酒醉狀態，與妻子因故發生口角，情緒失控下以徒手攻擊妻子，造成其頭部受傷。救護人員隨後將傷者送往亞東醫院救治，所幸經治療後暫無生命危險。
海山分局指出，警方於現場將何男依現行犯逮捕，並依規定進行家庭暴力職權通報，同時協助受害者申請保護令。全案經警詢後，今移送新北地檢署續辦，警方也特別呼籲民眾面對家庭糾紛應保持理性，切勿暴力相向，警方對暴力行為絕不寬貸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。