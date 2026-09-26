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中秋施放煙火釀災…高雄大樓起火 2戶陽台燒毀

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

中秋節不少民眾施放煙火增添節慶氣氛，沒想到高雄市新興區卻因此釀災。1名男子昨晚在大樓外施放煙火，不慎引燃火苗，造成大樓7、8樓2住戶陽台上的衣物及遮陽罩燒毀，所幸無人受傷。警方調查後，依失火罪嫌將陳姓男子移送法辦。

昨天晚間11時許，高雄市消防局接獲報案，指新興區八德二路某大樓7樓及8樓發生火災，立即動員趕赴現場協助搶救，升起雲梯車滅火，直到昨晚11時35分撲滅火勢。

據警、消調查，火警發生前，35歲陳姓男子在大樓外施放煙火，疑因煙火火星引燃大樓陽台物品，火勢迅速延燒，造成2戶住家的陽台衣物及遮陽罩遭燒毀，未造成傷亡。

警、消初步調查起火原因疑與陳男施放煙火有關，立即逮捕陳男，警詢後依公共危險罪章的失火罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

新興分局提醒，施放爆竹煙火應選擇合法、安全的開放場所，切勿在建築物、住宅或人車密集處附近施放，以免火星引燃周遭物品釀成火災，除了造成財物損失，也可能觸犯刑責。

高雄昨天中秋夜因男子施放煙火，造成住戶陽台起火。記者林保光／翻攝
高雄昨天中秋夜因男子施放煙火，造成住戶陽台起火。記者林保光／翻攝

高雄昨天中秋夜因男子施放煙火，造成住戶陽台起火。圖／擷取Threads／ss76715ss
高雄昨天中秋夜因男子施放煙火，造成住戶陽台起火。圖／擷取Threads／ss76715ss

高雄昨天中秋夜因男子施放煙火（紅圈處），造成住戶陽台起火。記者林保光／翻攝
高雄昨天中秋夜因男子施放煙火（紅圈處），造成住戶陽台起火。記者林保光／翻攝

高雄 煙火 陽台

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