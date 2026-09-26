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招待旅遊、贈水果禮盒…雲嘉基層連傳賄選
九合一選舉將近，雲林、嘉義接連爆出基層選舉疑似賄選案。雲林縣北港鎮蔡姓里長參選人涉嫌以發送慶生蛋糕、招待旅遊及補貼旅費等方式買票，蔡和樁腳兩人昨遭雲林地院裁定羈押禁見，成為雲林首名遭收押參選人；嘉義縣民雄鄉簡姓村長及接棒參選的兒子則涉嫌贈送水果禮盒、旅遊禮包，父親遭聲押獲准，兒子卅萬元交保。
雲林地檢署指出，蔡姓參選人今年七月三日涉嫌以舉辦里民慶生聯誼活動為名，發送每人一盒生日蛋糕給有投票權的里民，作為賄選對價；七月廿五日又以招待旅遊、補貼旅費及發送精油手工肥皂等方式涉嫌對選民行賄。
檢察官黃書晴指揮北港分局專案小組偵辦，前天由雲林縣調查站、刑事警察局第六大隊、移民署及雲林刑大等單位兵分多路搜索蔡姓參選人及樁腳住處，查扣手工肥皂、帳冊及核銷收據等物，並通知、傳喚被告及證人四十人到案。蔡姓參選人及樁腳涉嫌重大且有串證之虞，法院昨天下午裁定准押。
嘉義縣民雄鄉簡姓村長今年由兒子接棒參選，簡姓村長涉嫌於今年春節期間贈送水果禮盒給各鄰長及某宮廟委員；四月村民旅遊活動中再贈送內含毛巾、手電筒的禮包給鄰長，價值逾卅元。
嘉義地檢署指揮調查局嘉義縣調查站及民雄警分局偵辦，前天拘提簡姓父子及通知八名選民到案。檢方昨天複訊後，認定兩人涉嫌違反選舉罷免法交付賄賂罪，對簡姓村長聲請羈押禁見，兒子諭知卅萬元交保。
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