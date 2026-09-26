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招待旅遊、贈水果禮盒…雲嘉基層連傳賄選

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／連線報導

北港鎮蔡姓里長參選人於今年七月涉以招待旅遊並在遊覽車上發送精油手工皂方式<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>，昨遭<a href='/search/tagging/2/雲林' rel='雲林' data-rel='/2/177446' class='tag'><strong>雲林</strong></a>地檢署聲押禁見。圖／雲林地檢署提供
北港鎮蔡姓里長參選人於今年七月涉以招待旅遊並在遊覽車上發送精油手工皂方式賄選，昨遭雲林地檢署聲押禁見。圖／雲林地檢署提供

九合一選舉將近，雲林、嘉義接連爆出基層選舉疑似賄選案。雲林縣北港鎮蔡姓里長參選人涉嫌以發送慶生蛋糕、招待旅遊及補貼旅費等方式買票，蔡和樁腳兩人昨遭雲林地院裁定羈押禁見，成為雲林首名遭收押參選人；嘉義縣民雄鄉簡姓村長及接棒參選的兒子則涉嫌贈送水果禮盒、旅遊禮包，父親遭聲押獲准，兒子卅萬元交保。

雲林地檢署指出，蔡姓參選人今年七月三日涉嫌以舉辦里民慶生聯誼活動為名，發送每人一盒生日蛋糕給有投票權的里民，作為賄選對價；七月廿五日又以招待旅遊、補貼旅費及發送精油手工肥皂等方式涉嫌對選民行賄。

檢察官黃書晴指揮北港分局專案小組偵辦，前天由雲林縣調查站、刑事警察局第六大隊、移民署及雲林刑大等單位兵分多路搜索蔡姓參選人及樁腳住處，查扣手工肥皂、帳冊及核銷收據等物，並通知、傳喚被告及證人四十人到案。蔡姓參選人及樁腳涉嫌重大且有串證之虞，法院昨天下午裁定准押。

嘉義縣民雄鄉簡姓村長今年由兒子接棒參選，簡姓村長涉嫌於今年春節期間贈送水果禮盒給各鄰長及某宮廟委員；四月村民旅遊活動中再贈送內含毛巾、手電筒的禮包給鄰長，價值逾卅元。

嘉義地檢署指揮調查局嘉義縣調查站及民雄警分局偵辦，前天拘提簡姓父子及通知八名選民到案。檢方昨天複訊後，認定兩人涉嫌違反選舉罷免法交付賄賂罪，對簡姓村長聲請羈押禁見，兒子諭知卅萬元交保。

禮盒 賄選 九合一選舉 嘉義 雲林

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