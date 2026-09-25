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中秋憾事再添一死！台東出遊遭對向超車猛撞 一家2死3傷

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中秋憾事再添一死！台東出遊遭對向超車猛撞 一家2死3傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台東顏姓男子利用今天中秋假期載家人一家5口出遊，在台9線花蓮富里鄉與對向小客車碰撞，35歲女兒當場失去呼吸心跳，送醫不治，顏男腦出血傷勢嚴重，搶救到下午4時30分無效；另外同車3人及同對方駕駛共4人受傷。警方初步調查，是對向車超車不慎釀禍。

今天是中秋及教師節連假第一天，53歲顏姓男子駕車載妻子、35歲女兒及2個孫子出遊，沿台9線由南往北行駛，上午11時許行經台9線295.5公里處富里鄉羅山村仔溪橋附近，因對向駕駛小客車往南行駛的徐姓男子超車侵入車道，兩車發生碰撞。

顏男車子被撞到車頭全毀，受困車內，花蓮消防局富里分隊人員趕往救援，破壞車體將人救出。林女在現場就已失去呼吸心跳，因傷勢太重，送醫搶救仍不治。

顏男及坐在副駕駛座的妻子也重傷，顏男右腳骨折、腦部出血，雖緊急轉送花蓮慈濟醫院，搶救到下午4時30分仍告不治。

顏妻內出血，原本陷入昏迷，搶救後已恢復意識，仍在開刀救治。林女同車的兩名10歲及12歲兒子受輕傷，兩人父親在外地工作，接獲警方通知正趕往花蓮。

對向駕駛45歲徐姓男子仍在醫院治療，警方初步排除雙方駕駛有毒駕、酒駕情形，但調閱行車記錄器，初步了解疑似徐男超車不慎肇事，晚間已前往製作筆錄，釐清確實的事發原因。

玉里警分局提醒，台9線為花東重要交通幹道，車流及大型車輛往來頻繁，呼籲行車應隨時注意前方路況，切勿貿然超車、跨越車道或從事其他危險駕駛行為，並與前車保持安全距離。

中秋及教師連假第一天，台9線花蓮富里鄉羅山村今天中午發生兩車撞擊的重大<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，釀成2死4傷。圖／民眾提供
中秋及教師連假第一天，台9線花蓮富里鄉羅山村今天中午發生兩車撞擊的重大車禍，釀成2死4傷。圖／民眾提供

台東 中秋 連假 車禍

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