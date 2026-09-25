桃園警稽查噪音車 抓到馬自達跑車超標9分貝挨罰3600元

桃園市警察局大溪分局於24日晚間，於桃園市復興區復興路三段執行「環警監聯合稽查」，共攔查數10餘輛汽、機車，經檢測發現2輛噪音超標，均依法告發，各裁罰3600元，其中1輛馬自達跑車經檢測噪音值達102分貝，超過標準值93分貝達9分貝，依法告發並裁罰3600元。

大溪分局表示，今年截至目前已辦理12場環警監聯合稽查勤務，共查獲30件噪音違規案件。警方將持續結合環保、監理等相關單位，透過聯合稽查及各項交通執法勤務，強化噪音車輛及危險駕駛行為取締，維護道路交通秩序及居民生活品質。

依「噪音管制法」第26條規定，機動車輛噪音超過公告標準者，可對車輛所有人或使用人開罰3600元至3萬6000元，並通知限期改善；屆期未改善者，除得按次處罰外，情節重大者並得移請監理機關吊扣牌照，直至改善完成。

大溪分局長徐章哲呼籲，駕駛人應遵守車輛噪音管制相關規定，切勿擅自改裝排氣管或拆除消音設備，以免產生過大噪音，影響周遭居民生活安寧。警方將持續結合環保、監理等單位辦理聯合稽查，針對噪音車輛及各類交通違規行為依法查處，共同維護良好居住品質與道路交通安全。