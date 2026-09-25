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疑土地買賣糾紛砍人！彰警鎖定涉案車 員林鬧區逮3嫌送辦

中央社／ 彰化25日電

彰化縣1名男子昨天疑因土地買賣糾紛遭人砍傷，警方獲報後鎖定涉案車輛，當晚在員林市鬧區攔獲該車，查獲3名犯嫌，車上還有毒品、菜刀，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。

彰化縣警察局員林分局今天表示，昨晚6時許接獲報案稱遭人砍傷，傷者由救護車送醫治療。警方隨即調閱路口監視器鎖定涉案車輛，當晚8時50分許，在員林市三民街與光明街攔獲涉案自小客車，於車上查獲3名犯嫌。

警方初步了解，此案件疑因土地買賣糾紛引起，警方並在車內查扣電擊棒1支、菜刀1把、一級毒品海洛因1包及手指虎，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、傷害等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

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彰化縣1名男子昨天疑因土地買賣糾紛遭人砍傷，警方獲報後鎖定涉案車輛，當晚在員林市鬧區攔獲該車，查獲3名犯嫌，車上還有毒品、菜刀，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。警察示意圖。圖／AI生成
彰化縣1名男子昨天疑因土地買賣糾紛遭人砍傷，警方獲報後鎖定涉案車輛，當晚在員林市鬧區攔獲該車，查獲3名犯嫌，車上還有毒品、菜刀，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。警察示意圖。圖／AI生成

員林 土地 彰化縣

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