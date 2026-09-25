中秋團圓遇死劫 花蓮重大車禍1死5輕重傷…車頭全毀35歲女不治

中秋及教師連假首日，台9線花蓮富里鄉近中午發生兩車對撞的重大車禍，兩車共6人受傷。其中一車是祖孫3代出遊，車內35歲林姓女子傷勢嚴重，搶救後仍宣告不治。警方初步調查，雙方駕駛都沒有酒駕，疑似南下自小客車超車不慎發生對撞，詳細肇事原因還在調查。

花蓮縣消防局富里分隊長林育丞說，今天中午11時許接獲報案，富里鄉螺仔溪橋發生車禍，有民眾受困，消防人員到場後立即以破壞器材破壞車體，將受困民眾全數救出，其中1人當場失去呼吸心跳，還有2人昏迷，其他人輕傷，分送玉里榮民分院及慈濟玉里分院搶救。

警方調查，當時45歲徐姓男子獨自駕駛小客車，沿台9線往南要回家，超車時，與對向53歲顏姓男子駕駛的小客車發生對撞。

據了解，顏男是台東人，利用連假全家三代五口出遊，當時56歲妻子坐在副駕，後座是35歲的女兒，及分別是10歲、12歲的孫子，遭對向車輛撞擊，因力道猛烈，車頭全毀，顏男右腳骨折及腦出血，妻子腹部內出血，雙雙轉送花蓮慈濟醫院，坐在右後座的林姓女兒現場失去呼吸心跳，送醫搶救一個多小時仍不治。另一車徐姓男子輕傷。

警方初步調查，兩車駕駛都沒有酒駕、毒駕，疑似徐姓男子超車不當侵入對向車禍肇事，正調閱周邊路口監視器及兩車的行車紀錄器，要釐清事發原因。

中秋及教師連假第一天，台9線花蓮富里鄉羅山村今天中午發生兩車撞擊的重大車禍，造成1死5傷。圖／民眾提供