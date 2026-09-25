新北再傳校園割頸案 議員代楊承勳父母心痛喊話…少事法修法刻不容緩

新北市瑞芳區昨晚爆發校園流血衝突，一名高三學生遭學弟持剪刀刺傷頸部，送醫搶救。此案引發社會高度關注，新北市議員石一佑今協助3年前土城清水高中校園割頸案受害學生楊承勳的父母轉發聲明，除了表達沉痛與為受傷學生祈福外，更呼籲政府加速推動少年事件處理法修法，切莫讓少事法成為加害者的保護傘。

石一佑指出，看到瑞芳校園暴力事件的新聞深感痛心與震驚。她質疑教育與社會安全網出現嚴重破口，並強烈主張少事法修法實屬刻不容緩，政府不能再放任違法者躲在保護傘下，造成更多家庭的破碎。

楊承勳的父母今日透過石一佑轉發聲明，坦言新聞畫面讓他們重回當年的傷痛。

楊父表示，當初在法院審理期間即提醒「蝴蝶效應已經開始」，如今悲劇重演，凸顯現行法律對非行少年的過度寬容與對受害者的不公。聲明中質疑，司法院於今年5月送交行政院的少事法修正草案至今仍無實質進展，呼籲政府勿等更多受害者出現才正視問題。

針對校園安全與制度改革，楊承勳父母再次向政府提出三項具體訴求：

一、於今年12月25日楊承勳案三周年前，將清水高中國中部案發教室設置為「楊承勳紀念教室」，作為警惕校園安全的象徵。 二、將楊承勳的故事納入校安教材，教育學生面對危險時如何自我保護與求助。 三、還給教師依法管教的權限與制度支持，廢除現行校事會議，建立公正專業的處理機制，讓學校與教師得以有效維護校園秩序。

適逢中秋佳節，楊承勳父母沉痛表示，自己的家庭已無法團圓，盼政府與社會各界能儘速全盤修正少事法並完善校安機制，不要再讓其他家庭承擔失去親人的痛苦。