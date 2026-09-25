影／苗栗火車站前轎車左轉未禮讓行人穿越斑馬線 女生驚險躲過

一輛轎車前晚7點多行經苗栗火車站前方的為公路、中山路口時，綠燈左轉，但未禮讓正穿越斑馬線的兩名女學生，當時兩名女生一前一後穿越馬路，但轎車駕駛未停讓迎面而來，走在前方的女學生見狀趕緊往前衝，險些被撞上，女生氣得罵「你會不會開車啊」、「綠燈耶」駕駛也回嗆「誰不會開車啊」、「綠燈！我轉彎耶！」兩人互嗆場面被他人錄下並上傳網路社群平台，引發議論。

苗栗警分局執行網路巡邏，發現有人在社群平台PO出這段影片，警方檢視影像發現轎車轉彎時，行人穿越道（斑馬線） 有人正穿越，轎車前懸與行人距離不足3公尺（約1個車道寬），且車輛未暫停讓行人先行通過。

苗栗分局今天表示，已正式接獲檢舉，將於查證屬實後，依道路交通管理處罰條例第44條第2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處六千元以下罰鍰。」製單舉發。

苗栗警分局呼籲，所有汽車駕駛人行經路口時應減速慢行並禮讓行人，未依規定禮讓行人不僅會受罰，更可能危及他人安全。

一輛轎車前晚行經苗栗火車站前方的為公路、中山路口時，綠燈左轉，但未禮讓正穿越斑馬線的兩名女學生，當時兩名女生一前一後穿越馬路，但轎車駕駛未停讓迎面而來，走在前方的女學生見狀趕緊往前奔走躲過，險些被撞上。圖／記者胡蓬生翻攝