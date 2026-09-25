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80歲翁到線西肉粽角工作失蹤 直升機在距岸200公尺處尋獲遺體

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣線西鄉80歲黃姓老翁今天凌晨到線西鄉「肉粽角」海域工作，家人到清晨仍未見他回家，向警方報案，會同消防、海巡及空勤直升機搜尋，今天上午10時25分距離岸邊200公尺尋獲，已無生命跡象，事故原因由警方調查中。

警方是在今天清晨7時45分受理黃姓老翁的家人報案，指黃姓老翁凌晨騎機車到線西鄉肉粽角海域工作，到今天上午仍未回家，家人在肉粽角海邊找機車，由於已經漲潮，擔心他的安危，因此報案協尋。

警方調閱鄰近工區監視器，發現黃姓老翁是在凌晨1時45分到達肉粽角岸邊，當時他騎機車穿黑色運動褲、卡其色上衣，還穿著防滑鞋出門，警方立即通報消防局展開搜尋，出動消防車8輛、救護車1輛、無人機1台、船艇2艘、消防人員15人，由第一大隊副大隊長江錦松指揮搶救。

海巡單位也動用船筏也加入搜尋行列，並申請空勤總隊直升機支援，直升機在10時25分，距離岸邊200公尺尋獲黃姓老翁，由海巡船艇靠近救起，發現黃已無生命跡象，運回岸邊交由家屬及員警處理。

彰化縣線西鄉80歲黃姓老翁今天凌晨到線西鄉「肉粽角」海域工作<a href='/search/tagging/2/失蹤' rel='失蹤' data-rel='/2/103621' class='tag'><strong>失蹤</strong></a>，警方會同消防、海巡及空勤直升機搜尋，今天上午10時25分距離岸邊200公尺尋獲，已無生命跡象。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉80歲黃姓老翁今天凌晨到線西鄉「肉粽角」海域工作失蹤，警方會同消防、海巡及空勤直升機搜尋，今天上午10時25分距離岸邊200公尺尋獲，已無生命跡象。圖／消防局提供

彰化縣線西鄉80歲黃姓老翁今天凌晨到線西鄉「肉粽角」海域工作失蹤，警方會同消防、海巡及空勤直升機搜尋，今天上午10時25分距離岸邊200公尺尋獲，已無生命跡象。圖／消防局提供
彰化縣線西鄉80歲黃姓老翁今天凌晨到線西鄉「肉粽角」海域工作失蹤，警方會同消防、海巡及空勤直升機搜尋，今天上午10時25分距離岸邊200公尺尋獲，已無生命跡象。圖／消防局提供

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直升機 失蹤 遺體 工作

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