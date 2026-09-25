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高雄2男機車雙載沿路搖晃 警攔查「一箭雙雕」下場曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子昨晚7時騎機車搭載黃姓男子，行經高市楠梓區楠陽路段時，巡邏員警見吳男機車沿路搖搖晃晃，趨前攔查，發現吳男滿身酒氣，結果測出酒測值超標，另發現黃男是越南籍失聯逾4年的移工，一併逮捕送辦。

楠梓警分局指出，吳姓男子（51歲）昨晚7時許騎機車搭載友人黃姓男子（48歲），行經楠梓區楠陽路段時，因機車沿路行車不穩搖晃，被巡邏的楠梓所員警撞見趨前攔查。

警方盤查吳男身分時，發現他滿身酒味，經施以酒測，酒測值超過每公升0.3毫克，當場依公共危險罪嫌上銬逮捕；過程中，警方發現乘客黃男神情緊張，要求他出示身分受檢，發現他是越南籍失聯移工，已逃逸逾4年，一併將黃逮捕，依入出國及移民法移送移民署高雄市專勤隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子昨騎機車搭載黃姓男子，行經高市楠陽路段時，因沿路搖晃被員警攔查，查獲吳酒駕、黃是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨騎機車搭載黃姓男子，行經高市楠陽路段時，因沿路搖晃被員警攔查，查獲吳酒駕、黃是逃逸移工。記者石秀華／翻攝

吳姓男子昨騎機車搭載黃姓男子，行經高市楠陽路段時，因沿路搖晃被員警攔查，查獲吳酒駕、黃是逃逸移工。記者石秀華／翻攝
吳姓男子昨騎機車搭載黃姓男子，行經高市楠陽路段時，因沿路搖晃被員警攔查，查獲吳酒駕、黃是逃逸移工。記者石秀華／翻攝

高雄 機車 酒測

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