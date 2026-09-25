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影／鶯歌車輛凌晨慘遭球棒砸毀 三峽警掌握關鍵影像全力追緝2嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件。秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，隨即向警方報案。新北市政府警察局三峽分局獲報後迅速展開偵辦，經調閱監視器畫面，已鎖定2名涉案男子持球棒毀損車輛的過程，目前正全力追緝犯嫌到案。

三峽警分局鶯歌分駐所今天上午8時7分接獲41歲秦姓男子報案，指稱其公司名下停放於鶯歌區德昌二街路邊的貨車，車窗毀損且鈑金多處凹陷。警方到場後立即封鎖現場，由鑑識人員進行採證，並製作相關筆錄以釐清案情。

經警方擴大調閱案發地點及周邊監視器畫面，發現案發時間為今日凌晨2時許，當時有2名男子手持球棒靠近目標車輛，朝車窗及車身猛砸後隨即逃離現場。警方現已完整掌握犯案影像，並針對涉案人的逃逸路線、行進軌跡及搭乘之交通工具進行比對過濾。

警方初步調查，秦姓報案人近期疑似與先前離職員工存在糾紛，詳細犯案動機與涉案原因仍待進一步深入調查。秦男已正式對毀損行為提出告訴，三峽分局強調，目前已精準掌握相關跡證與涉案對象，將持續全力追緝嫌犯到案，全案後續將依法嚴辦，絕不寬貸。

新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件，秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，警方鎖定2名涉嫌人，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件，秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，警方鎖定2名涉嫌人，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件，秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，警方鎖定2名涉嫌人，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件，秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，警方鎖定2名涉嫌人，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件，秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，警方鎖定2名涉嫌人，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市鶯歌區德昌二街今天凌晨發生一起砸車案件，秦姓民眾今天上午發現所屬清潔公司車輛車窗及鈑金嚴重遭人破壞，警方鎖定2名涉嫌人，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

三峽 鶯歌 監視器

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