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台64高架快速道出動警車、緩撞車封路 只為救1隻小貓

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市動保處6名救援人員用雙向包夾方式慢慢接近橘貓，幸好牠沒暴衝亂竄，迅速被引導放入運輸籠內帶至動物之家。圖／新北市動保處提供
新北市動保處6名救援人員用雙向包夾方式慢慢接近橘貓，幸好牠沒暴衝亂竄，迅速被引導放入運輸籠內帶至動物之家。圖／新北市動保處提供

台64線快速公路東向三重路段，日前發現1隻小貓受困在中央分隔護欄，新北市動保處獲報勘查後，緊急協調警方和養工處調派員警和工程緩撞車到場封路管制交通，順利營救飽受驚嚇的橘色貓咪

動保處指出，高架快速公路車速極快，小貓蜷縮在狹窄中央分隔護欄上緣不敢動彈，眼神滿是恐懼，但貿然接近牠恐怕再度受驚竄入車道，極易引發車禍事故，救援難度頗高。

於是緊急聯繫警察局和養工處協助，由三重警分局出動警車、養工處調派工程緩撞車到場警戒實施彈性封路，維護後方來車安全。設置好安全防線之後，動保處6名救援人員隨即動身，用雙向包夾方式慢慢接近橘貓，幸好牠沒暴衝亂竄，迅速被引導放入運輸籠內帶至動物之家。

經獸醫師詳細檢查，橘貓身體狀況良好無大礙，經過悉心照護與安撫，發現牠性格溫馴討喜，短短1周之內便找到願意認養的愛心民眾，為這場驚險的高架橋救援畫下圓滿句點。

動保處說，透過跨單位橫向聯繫，警察局與養工處快速響應全力支援，才能在最短時間提供安全救援環境，不僅保障動保人員與用路人生命安全，也成功拯救1條珍貴生命。

提醒民眾若在高速公路或快速道路發現受困動物，切勿貿然下車救援，以免發生嚴重車禍。請第一時間撥打1959動保專線或1999市政服務專線通報，由專業救援人員結合相關單位前往處置，共同守護用路安全與動物福祉、打造動物友善城市。

新北市台64線快速公路三重路段，日前出動警車和緩撞車封路管制交通，協助動保處營救1隻受困在中央分隔護欄的小貓。圖／新北市動保處提供
新北市台64線快速公路三重路段，日前出動警車和緩撞車封路管制交通，協助動保處營救1隻受困在中央分隔護欄的小貓。圖／新北市動保處提供

小貓蜷縮在狹窄中央分隔護欄上緣不敢動彈，眼神滿是恐懼，但貿然接近牠恐怕再度受驚竄入車道，極易引發車禍事故，救援難度頗高。圖／新北市動保處提供
小貓蜷縮在狹窄中央分隔護欄上緣不敢動彈，眼神滿是恐懼，但貿然接近牠恐怕再度受驚竄入車道，極易引發車禍事故，救援難度頗高。圖／新北市動保處提供

小貓蜷縮在狹窄中央分隔護欄上緣不敢動彈，眼神滿是恐懼，但貿然接近牠恐怕再度受驚竄入車道，極易引發車禍事故，救援難度頗高。圖／新北市動保處提供
小貓蜷縮在狹窄中央分隔護欄上緣不敢動彈，眼神滿是恐懼，但貿然接近牠恐怕再度受驚竄入車道，極易引發車禍事故，救援難度頗高。圖／新北市動保處提供

員警和養護工程處人員到場協助警戒實施彈性封路交管，以便營救受困在快速道路中央分隔護欄的小貓。圖／新北市動保處提供
員警和養護工程處人員到場協助警戒實施彈性封路交管，以便營救受困在快速道路中央分隔護欄的小貓。圖／新北市動保處提供

小貓 警車 三重 貓咪

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