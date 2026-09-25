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牙醫滿號老翁怒槓診所 與民眾互嗆影片引議論

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名老翁昨天前往牙醫診所要掛號就診，不料診所已滿號截止掛號，老翁不滿，與診所人員僵持許久。旁邊待診民眾與他起口角報警處理，並將影像貼上社群引起議論。警方今天表示，將依違反社會秩序維護法查辦老翁。

警方表示，昨天下午2時許，沈姓老翁（76歲）到高雄市新興區中山一路某牙醫診所就診，因當日看診已截止掛號，與櫃檯人員及在場民眾起口角。警方獲報診所發生糾紛，派員前往診所，但老翁見有人報案，在警方到場前便離開。

目擊者錄下當時影像貼上網路社群，表示「雙方差一點打起來…好可怕」。貼文影像顯示，老翁指著制止他的人​住口，遭回稱「你大小聲幹什麼，這裡是公共場所」，老翁喊說「關你什麼事，你凶什麼」診所人員見雙方唇槍舌劍，急著安撫雙方情緒。

民眾見貼文，留言「公共場所那麼大聲已經影響別人了」，也有人認為「對這種幫腔的民眾，都感覺是提油救火」。

高雄市警新興分局表示，已通知老翁，將依社會秩序維護法「於公共場所滋擾違序」調查偵處，最高可處新臺幣1萬2000元罰鍰。警方並呼籲，民眾至醫療院所看診時應保持理性與耐心，若有疑問應循正當管道溝通，絕不容許任何人在公共場所滋事或影響他人看診權益，針對滋擾違法行為，警方必將依法嚴辦。

老翁指著制止他的人住口。圖／ 擷取自Threads／tzuyen129
老翁指著制止他的人住口。圖／ 擷取自Threads／tzuyen129

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