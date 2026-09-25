中秋連假首日 新莊金紙店和早餐店大火14人送醫

新北市新莊區八德街58巷金紙店和早餐店今天清晨6時41分發生火警，現場是5層舊公寓還有頂樓加蓋，火勢燃燒非常猛烈，直到7時48分撲滅，全棟合計疏散57人，其中7男、7女共14人預防性送醫，分別送至台北、亞東、輔大、新泰4家醫院。

由於連續假期一大清早金紙店和早餐店失火，消防隊獲報趕抵時已經全面燃燒，火勢非常驚人且滾滾濃煙不斷向上竄升，加上又是市場周邊居住密集的舊社區老公寓，消防局陸續調派18個分隊、51輛車、127人趕往搶救，光是救護車便出動10輛。

現場於清晨7時04分回報火勢控制、7時48分撲滅，全棟共疏散30人，其中14人均意識清醒預防性送醫，包括12號2樓年約50幾歲男子、16號3樓30餘歲男子與60歲女子，3人送泰山輔大醫院。

12號4樓救出5人，2男40餘歲和20餘歲、3女年約50幾和20幾歲、4歲女童送板橋亞東醫院。10號4樓男32歲、女50幾歲，16號6樓男約30歲、女20餘歲，4人送新莊衛福部臺北醫院。10號2樓救出男26歲、女20餘歲，2人送新莊新泰醫院。詳情尚待後續鑑識調查釐清。

新北市新莊區八德街58巷金紙店和早餐店今天清晨6時41分發生火警，現場是5層舊公寓還有頂樓加蓋，火勢燃燒非常猛烈，直到7時48分撲滅，全棟合計疏散57人，其中7男、7女共14人預防性送醫，分別送至台北、亞東、輔大、新泰4家醫院。圖／翻攝threads

新北市新莊區八德街58巷金紙店和早餐店今天清晨6時41分發生火警，現場是5層舊公寓還有頂樓加蓋，火勢燃燒非常猛烈，直到7時48分撲滅，全棟合計疏散57人，其中7男、7女共14人預防性送醫，分別送至台北、亞東、輔大、新泰4家醫院。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區八德街58巷金紙店和早餐店今天清晨6時41分發生火警，現場是5層舊公寓還有頂樓加蓋，火勢燃燒非常猛烈，直到7時48分撲滅，全棟合計疏散57人，其中7男、7女共14人預防性送醫，分別送至台北、亞東、輔大、新泰4家醫院。記者林昭彰／翻攝