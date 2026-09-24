高雄螺絲扣件大老停車場遭撞死引陳其邁關切 警：加強執法

台灣區螺絲公會前理事長張土火一手創立安拓集團，從事扣件業逾半世紀，9月21日下午至市府鳳山行政中心洽公，徒步穿越停車場便道時，不幸遭小貨車撞倒送醫不治，享壽73歲，令業界震驚，也引起市長陳其邁關切，鳳山警分局指將加強執法並宣導防禦駕駛和行人安全觀念。

張土火張土火是高雄市螺絲公會前理事長，被喻為螺絲業界重量級人士，事業有成後，熱心公益；意外發生前擔任阿公店扶輪社總監，當天上午先去橋頭白埔產業園區參加動土儀式，中午和業界好友聚餐，下午3時20分轉往鳳山行政中心洽談扶輪社主辦的品德教育活動企畫案。

沒料，遭林姓老翁（72歲）駕駛小貨車撞上，張土火倒地頭部及身體多處受傷，當場失去意識。事故現場緊鄰忠孝派出所和交通分隊，張雖被緊急送醫急救，仍傷重宣告不治。讓親友難過不捨、業界震驚。

張土火因車禍意外身亡，引起市長陳其邁關切，加上適逢中秋連續假日，鳳山警分局指出，將從「行人安全、大型車管理、速度管理及交通安全宣導」四大面向同步強化，透過提高見警率、精準執法及交通安全宣導，從事故發生前主動降低道路風險，讓行人安心過馬路、車輛安全通行。

分局表示，因轄區有鳳山行政中心、衛武營國家藝術文化中心、肉豆公市場及高雄親子遊樂園區，警方將針對轄內人潮密集、行人穿越頻繁路段加強執法並提高見警率，主動協助高齡者、孩童及有需要的民眾安全通過馬路；另針對大型車視線死角、內輪差等行車風險，加強闖紅燈、違規轉彎、未依規定停讓行人等重點違規稽查，提醒駕駛起步、轉彎前務必確認周遭人車動態。

警方也將利用各項勤務及宣導活動，持續推廣「防禦駕駛」觀念，提醒用路人主動觀察、預判周遭可能發生的危險。警方強調，交通執法不是目的，預防事故才是最終目標。由於中秋連假首日，預期返鄉和出遊車潮增加，警方提醒民眾，出門旅遊務必遵守交通規則、不超速、不酒駕、不疲勞駕駛，行經路口減速慢行、停讓行人，以維用路人安全。

高雄市螺絲公會前理事長張土火9月21日下午在鳳山行政中心旁的便道遭林姓男子駕駛的小貨車撞上，經救護車送醫不治。記者石秀華／翻攝

高雄市螺絲公會前理事長張土火熱心公益，常參與扶輪社活動。圖／扶輪社提供

張土火因車禍意外身亡，引起市長陳其邁關切，加上適逢中秋連續假日，鳳山警分局加強執法並在人潮聚集處協助行人過馬路，提高見警率。記者石秀華 /翻攝