影／雙載機車逆向行駛遇到警車 北市警鳴笛攔查...他竟繞過逃逸

一輛雙載機車日前逆向行駛北市中正區杭州南路巷弄，恰巧正面遇上轄區巡邏警車，警車見狀鳴笛示警，騎士雖然停下，但下一秒卻繞過警車逃逸，員警當場下車以百米衝刺徒步追趕約150公尺，仍被兔脫，警方後續依車牌等資料確認駕駛身分，針對逆向行駛及拒檢等違規行為依法開罰，駕駛最重將面臨3萬1800元罰鍰、吊扣駕照半年。

中正一分局忠孝東路派出所員警23日上午10時15分執行巡邏勤務，行經杭州南路一段11巷，遠遠發現一輛雙載機車逆向駛來，由於該路段為狹窄巷弄，員警立即鳴笛示警，機車雖一度停在警車車頭前方，但騎士未配合，下一秒從警車旁繞過駛離。

右前座的員警見狀立刻開門下車追趕，然而終究跑不過機車速度，騎士最後成功逃離現場。

中正一警方說明，單純交通違規執法會盡量避免追車，改以調閱監視器畫面等方式製單開罰，除依道交條例第45條規定開罰逆向行駛600元至1800元罰鍰，更針對騎士拒檢行為，依同條例第60條第1項「拒絕停車接受稽查而逃逸」重罰，處1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月。

警方呼籲，駕駛人行經巷弄道路應遵守交通規則，切勿為貪圖一時方便而逆向行駛，遇警方攔查更應配合，警方將持續加強轄區交通違規取締，對於逆向、拒檢等危害交通安全之行為，均將依法嚴正處理，以共同維護用路人安全。