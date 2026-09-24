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印尼籍漁船公海起火爆燃 台籍漁船秒切斷漁具救起36人
農業部漁業署今天表示，台灣籍「穩浤達」漁船昨天在印度洋公海上馳援印尼籍遇險漁船，救起36人。
漁業署今天透過新聞稿指出，昨天中午12時10分「穩浤達」漁船船主通報，馬爾地夫馬列港東南方公海海域作業期間，發現一艘印尼籍漁船「KM.REALANSON」發生火災，立即中止原定作業、切斷作業漁具，赴現場協助救援，順利救起船上全部36名印尼籍船員。
漁業署說，獲救的36人在當天晚上8時由另一艘印尼籍漁船「KM.FORTUNE ANSON」接駁，協助將遇險船員送返；「穩浤達」漁船完成救援任務後，返回原作業海域繼續作業。
漁業署肯定並讚賞「穩浤達」漁船及船員即時伸出援手的義舉，充分展現海上人道救援精神。
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