印尼籍漁船公海起火爆燃 台籍漁船秒切斷漁具救起36人

基隆市政府位正信路荒廢舊宿舍旁一棵大樹枯木，今天上午樹幹突斷從4層樓高度往下砸，當場砸爛1輛機車，一名女子在不到1公尺距離的公車站牌等車，也差一點被砸中，驚險逃過一劫，直呼好嚇人。信義區公所已清除斷枝，市府將再修剪，避免再發生類似意外。

2026-09-24 16:19