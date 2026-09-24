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影／基隆市府舊宿舍大樹斷枝4樓砸毀機車 等公車女驚險逃一劫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府位正信路荒廢舊宿舍旁一棵大樹枯木，今天上午樹幹突斷從4層樓高度往下砸，當場砸爛1輛機車，一名女子在不到1公尺距離的公車站牌等車，也差一點被砸中，驚險逃過一劫，直呼好嚇人。信義區公所已清除斷枝，市府將再修剪，避免再發生類似意外。

今天上午10時正信路一棟基隆市政府舊廢棄宿舍旁老樹，位4樓高的大樹樹幹突然斷裂往下砸，斷成2段各約3公尺長、直徑約70公分的樹幹，瞬間往下砸到1輛機車，發出巨大撞擊聲響，一名在旁邊等公車的女子嚇出一身冷汗，幸好及時跳開，才未被砸中。

市議員何淑萍與信綠里里長吳銘達到場現了解，何淑萍表示，這裡原是市府員工舊宿舍，但荒廢多年，早期樹木長得又大又粗，枝葉茂密，可能年久爛掉下來。

信義區長陳盈宇到場處理，他說，掉落樹幹已先移除，後續枯木會再請市府處理維護修剪，加強老舊宿舍環境整理，避免再有意外發生。

基隆市府舊宿舍大樓斷枝4樓砸毀機車，等公車女驚險逃一劫。記者游明煌／攝影
基隆市府舊宿舍大樓斷枝4樓砸毀機車，等公車女驚險逃一劫。記者游明煌／攝影

基隆 公車 宿舍

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