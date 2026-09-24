雲林酒駕男猛撞電輔車老翁屍首異處 百米火花衝撞慘況全曝光

雲林林內鄉今天凌晨發生一起死亡車禍，從監視器畫面肇事的休旅車在沒有煞車情形下，直接猛力撞擊騎電動輔助車的老翁，連人帶車噴飛騰空重摔，80多歲張姓老翁當場屍首分離死亡，慘不忍睹，休旅車拖行電輔車一路冒出火花約百公尺才停住，涉嫌酒駕的蕭男被依公共危險罪及傷害致死罪移送法辦。

警方指出，今天凌晨1時許，雲林縣林內鄉鬧區中正路靠近鄉公所附近，80多歲張姓老翁駕著電動輔助車，靠左行駛至事發地點，遭27歲蕭姓男子駕駛的休旅車，在沒有車之下直接撞擊，老翁連人帶車噴飛數公尺外騰空摔地，老翁整個人摔進停放在路旁民宅前的一輛休旅車底部卡住，肇事的休旅車則拖行電輔車一路高速抹擦地面冒出強大火花，衝至百公尺外才停住，過程十分驚悚。

消防隊獲報趕往搶救，很快將火熄滅，隨後一輛停放住宅前的休旅車底部發現老人被卡在車底，趕緊以破壞器材及把車輛墊高將老翁救出，但頭顱破裂、身體多處骨折，右腳卡在離數公尺變形的電輔車上，當場死亡。

事發時強烈的撞擊聲，驚醒不少居民，大家紛紛起身查看，發現現場滿目瘡痍，據現場民眾描述，肇事者當時車子撞到路邊物品停住，下車還言語含糊、講話不太清楚，疑有酒駕。

死者住在事發現場附近，如何會深夜上街？其妻表示，因為他們沒有睡在一起，老公晚上要做什麼，也不太清楚，可能出門買東西或睡不著出去走走，因為死者常常騎四輪輔助車到處逛，怎麼時候出去，當時已在睡的她並沒注意。

警方對肇事蕭男進行酒測值達0.61已超標，偵訊後依公共危險罪及傷害致死罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肇事現場一片狼藉。圖／警方提供

肇事現場一片狼藉。圖／警方提供

蕭男所駕休旅車撞及老翁後，電輔車被拖行上百公尺，一路冒出火花，老翁當場死亡。圖／截自監視器畫面