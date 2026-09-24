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影／淡江大橋遭噴漆塗鴉搞破壞 警方桃園逮捕無聊大學生
1名無聊的大學生上個月開車載朋友從桃園到新北，在淡江大橋的橋塔噴漆塗鴉快閃逃離，警方看到民眾於網路貼文嫌醜，昨天聯繫公路局調閱監視器循線逮人，2人竟稱好玩臨時起意，分別被依毀損、公共危險罪嫌函送法辦。
警方調查，19歲殷姓大學生上個月18日凌晨1時許，駕駛租來的白色轎車搭載無業的21歲彭姓男子到淡江大橋，急停於北向中央快車道，彭男立即下車快跑橫越車道、攀爬橋梁構件至南向車道，以黑色噴漆於橋塔下方混凝土表面及護欄後方塗鴉，再上車快閃逃離。
淡水警分局看到民眾在網路社群貼文說發現塗鴉，昨天主動聯繫公路局前往現場勘查，並至淡江大橋橋梁管理中心調閱監視器，掌握涉案車輛及犯案過程，隨即比對車籍資料追查，昨天傍晚分別至桃園市桃園區、蘆竹區查獲殷男、彭男。
2人供稱為了好玩、臨時起意噴漆塗鴉。淡江大橋是台61線快速公路，警詢後殷姓大學生任意在快速公路車道急停涉犯公共危險罪嫌，彭嫌橫越車道並噴漆塗鴉涉犯公共危險與毀損罪嫌，函送士林地檢署偵辦。
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