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桃園埔子消防前進圖書館 傳授火災避難逃生觀念
為提升公共場所防火安全及民眾防災意識，桃園市消防局第一救災救護大隊埔子分隊於今(24)日前往埔子圖書館辦理防火宣導活動。圖書館為民眾閱讀、學習及親子共處的重要公共空間，平日出入人員眾多，且常有孩童、長者等避難能力較弱族群，消防人員除向到館民眾宣導居家用火、用電安全、住宅用火災警報器及火災避難逃生觀念外，也特別針對館內工作人員加強火災風險辨識與初期應變能力，期望從日常管理著手，降低災害發生風險。
埔子分隊表示，公共場所的防火安全除了仰賴消防設備，更需要工作人員具備主動發現危害及即時處置的觀念。館內工作人員平時應留意電器設備、延長線及充電設備是否有過載、破損或異常發熱情形，避免於配電設備周邊堆置書籍、紙箱等可燃物，並定期檢視逃生通道、安全門、避難方向指標及滅火器等設備，確保功能正常且通道保持暢通。若發生火災，應立即通報119、啟動館內通報及疏散機制，優先引導民眾依避難方向迅速撤離，切勿因搶救財物或館內典藏書籍而延誤逃生。
埔子分隊長何家瑋表示，近年來火災案件的起火原因首位仍是電氣因素，因此防災工作必須落實於日常，藉由教育宣導及定期演練，方可使工作人員熟悉通報、滅火及避難引導等自衛消防編組應變流程。尤其圖書館服務對象多元，面對孩童、長者或行動不便者時，更應及早辨識風險、妥善規劃疏散動線，才能在災害發生時有效守護民眾安全，學會「如何運用簡單明瞭的指令」及「如何快速引導並安撫孩童或長輩的情緒」，才能在關鍵時刻爭取避難時間，降低人員傷亡之機率。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園埔子消防前進圖書館 傳授火災避難逃生觀念
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