桃園市消防局第一救災救護大隊埔子分隊前往埔子圖書館辦理防火宣導活動。圖：埔子分隊提供

為提升公共場所防火安全及民眾防災意識，桃園市消防局第一救災救護大隊埔子分隊於今(24)日前往埔子圖書館辦理防火宣導活動。圖書館為民眾閱讀、學習及親子共處的重要公共空間，平日出入人員眾多，且常有孩童、長者等避難能力較弱族群，消防人員除向到館民眾宣導居家用火、用電安全、住宅用火災警報器及火災避難逃生觀念外，也特別針對館內工作人員加強火災風險辨識與初期應變能力，期望從日常管理著手，降低災害發生風險。

現場也安排CPR急救宣導。圖：埔子分隊提供

埔子分隊表示，公共場所的防火安全除了仰賴消防設備，更需要工作人員具備主動發現危害及即時處置的觀念。館內工作人員平時應留意電器設備、延長線及充電設備是否有過載、破損或異常發熱情形，避免於配電設備周邊堆置書籍、紙箱等可燃物，並定期檢視逃生通道、安全門、避難方向指標及滅火器等設備，確保功能正常且通道保持暢通。若發生火災，應立即通報119、啟動館內通報及疏散機制，優先引導民眾依避難方向迅速撤離，切勿因搶救財物或館內典藏書籍而延誤逃生。

埔子分隊長何家瑋表示，近年來火災案件的起火原因首位仍是電氣因素，因此防災工作必須落實於日常，藉由教育宣導及定期演練，方可使工作人員熟悉通報、滅火及避難引導等自衛消防編組應變流程。尤其圖書館服務對象多元，面對孩童、長者或行動不便者時，更應及早辨識風險、妥善規劃疏散動線，才能在災害發生時有效守護民眾安全，學會「如何運用簡單明瞭的指令」及「如何快速引導並安撫孩童或長輩的情緒」，才能在關鍵時刻爭取避難時間，降低人員傷亡之機率。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園埔子消防前進圖書館 傳授火災避難逃生觀念