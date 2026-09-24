逾期停留泰女騎失竊車　草屯警AI自動掃描揪出

持觀光簽證入境卻逾期停留的泰國籍女子騎失竊機車出沒南投縣草屯鎮，警車巡邏時，車載M-Police即時車牌辨識系統自動掃描發現失竊車，女子遭警攔查一度試圖逃跑，移送法辦。

南投縣政府警察局草屯分局今天發布新聞稿表示，警方日前巡邏行經草屯中正路一帶，車內配置人工智慧（AI）即時車牌辨識系統突然響起警示，提醒系統主動辨識沿途車輛、比對資料發現1輛機車註記失竊，員警立即攔查，騎士見狀試圖逃跑。

草屯分局說，員警成功攔阻後，發現這名泰國籍女子今年持觀光簽證入境，已逾期停留，擔心遭遣送回國無法繼續在台灣工作才逃跑，查扣機車、詢問後全案依涉犯竊盜罪嫌、逾期停留分別移送台灣南投地方檢察署、內政部移民署南投縣專勤隊。

草屯分局表示，M-Police即時車牌辨識系統讓警力結合AI，跳脫以往須攔查及手動輸入才可得知異常訊息，巡邏時自動掃描周邊車牌並即時比對資料，草屯分局安裝各巡邏車，員警出勤可專注巡邏、由系統主動辨識可疑車輛，查獲多輛失竊車及案件。