台南市立醫院診間突冒白煙 緊急疏散大批病患

台南市立醫院門診大樓2樓診間傳出些微白煙，立即通報消防局，院方見狀緊急疏散1、2樓病患等，醫護人員也推病床往外疏散，然而，消防局到場後，白煙逐漸消散，經消防局人員持熱顯儀觀察天花板夾板無異狀，醫院檢修人員在場，消防人員則陪同防護，以確實安全無虞。

然而，有看診者在院內，直說聞到味道並沒有繼續坐著滑手機 一直等到大家都發現了，他才看到整個已經濃煙密布，他說，不知道發生什麼事？希望沒事。

消防局指出，中午12時10分受理報案，崇善車組到達現場，到達並無火煙，據醫院人員稱有些微煙於門診大樓二樓診間已消散，經消防人員手持熱顯儀觀察無異狀，除醫院檢修人員在場外，消防人員陪同防護。醫院表示，將請廠商協助處理。

台南市立醫院今中午傳出診間冒白煙，請檢修人員到場調查，消防人員也陪同防護。圖／讀者提供