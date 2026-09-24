4天連假明開跑！國道每天凌晨5小時免收費 這段國3再打8折

中秋節4天連假明天登場，返鄉、出遊車潮預料陸續湧現，警政署今天表示，全台警方已針對國道匝道、熱門景點、遊樂園及大型活動周邊部署交通疏導勤務；連假4天國道每天凌晨0時至5時全線暫停收費，國3新竹系統至燕巢系統另採單一費率再8折優惠。

警政署指出，9月25日至28日連假期間，各地警方將針對容易壅塞的國道、交流道、觀光景點及節慶活動場地加強疏導，並與交通主管機關掌握即時車流，遇壅塞或事故時即時調整勤務。

高公局為分散尖峰車潮，連假每天凌晨0時至5時國道全線暫停收費；國道3號新竹系統至燕巢系統路段，則採單一費率再打8折。部分國道路段及時段另有高乘載管制、匝道封閉等措施，駕駛上路前可利用1968網站、APP或警廣掌握路況。

警政署也公布，今年1至6月全國共發生19萬2024件道路交通事故，造成1333人於事故後30日內死亡；與去年同期相比，事故減少5991件、降幅3.03%，死亡人數減少46人、下降3.34%。

警方分析，小型車事故常見肇因為有號誌路口「轉彎車未讓直行車先行」，機車則以「未保持安全距離」較常見。警方提醒，連假車流量大，駕駛行經路口應放慢速度並注意路況，也應避免疲勞駕駛。