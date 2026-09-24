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巡邏車突然「AI報警」！草屯警攔下失竊機車 泰籍女騎士還想逃
草屯警方巡邏車上的AI車牌辨識系統日前突然發出警報，主動比對發現一輛重型機車是失竊車輛，員警立即攔查，女騎士竟企圖逃跑，警方制伏後才發現她是泰籍女子，且觀光簽證已逾期。全案依竊盜罪及逾期停留分別移送偵辦。
草屯警分局豐城派出所所長郭俊呈、警員簡宏熾日前巡邏行經草屯鎮土城里中正路一帶，巡邏車上的「M-police即時車牌辨識系統」突然示警，系統辨識沿途車輛後，立即比對資料，發現一輛普通重型機車被列為失竊車輛。
員警循線攔查時，女騎士疑似心虛，竟試圖逃逸，警方迅速攔阻並將人帶回派出所。經查，女子為泰籍人士，持觀光簽證入境但已逾期停留。
女子表示，因擔心自己的身分被查出後遭遣返回國，無法繼續在台灣工作，因此遭攔查時才會試圖逃跑。警方訊問後查扣涉案機車，並依竊盜罪移送南投地方檢察署，逾期停留部分移送移民署南投專勤隊處理。
草屯警分局表示，警政署近年建置「M-police即時車牌辨識系統」，透過影像辨識及即時資料比對，可主動辨識道路上的汽、機車車牌，並自動比對失竊車、註銷車牌及疑似偽造車牌等資料，過去需要員警攔查後再逐一查詢，如今系統可即時發出警示。
草屯警分局目前在巡邏車配置磁吸支架，讓員警執勤時能快速啟用系統，一邊巡邏、一邊由AI協助掃描周邊車牌。警方表示，科技與警力結合後，可提高巡邏勤務的辨識效率與精準度，目前已藉此查獲多部失竊車輛及相關案件，讓可疑車輛更難逃過警方查緝。
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