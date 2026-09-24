一年近6千通無故亂打119電話「裁罰卻掛零」 高市議員要求消防局檢討

114年度總決算審計報告點名，高雄市119報案電話量逐年增加。議員林智鴻發現，高雄去年「無故撥打119」電話5893件、裁罰件數掛零；今年上半年2387通，最大戶平均一天撥打六通，消防局應依法裁罰，且著手預防新型態AI攻擊。消防局表示，年初至今已依法開罰3件，會加強宣導。

審計報告點出，高雄市114年度無效電話平均每天約404通，惡意騷擾電話更達2902通，近5年度最高。

議員林智鴻部門質詢指出，高雄市消防局去年度受理未派遣案件12萬3204件、六都第二，其中「無故撥打119」高達5893件，六都第三。今年上半年「無效撥打119」2387通，第一名來自岡山，半年狂打1109通，平均每天約6.1通。

林智鴻強調，針對長期、大量占用珍貴救災資源的報案件數，第一線勤務中心只能被動接聽，真正需要救命的電話可能受到影響，濫用救災電話很不應該，應該依法裁罰。

林智鴻進一步說，在AI社會下，美國出現有心人士刻意用病毒，大量阻斷911救難電話達千通之多；菲律賓收到AI生成及自動機器撥號的惡作劇電話，因此導入過濾AI生成及robocall功能因應，避免緊急專線遭塞爆。面臨新型態攻擊，消防局應組專案小組因應。

消防局長王志平表示，去年119報案件數逾32萬件，其中有效案件54.1％、無效46％，比例相當高，消防局會持續運用多元管道加強宣導不要占用；有關無故撥打119情節嚴重者，消防局已針對岡山、鳳山及大林開罰3件，依法處1萬元至5萬元罰鍰 。針對未來可能危害風險或影響報案，會盡快辦理。