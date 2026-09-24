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新北男爬樓梯摔落地下室腿骨折！送醫電腦斷層驚見「肚內有3顆子彈」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋31歲陳男日前在公寓爬樓梯時，不慎跌落地下室造成雙腿骨折。不料陳男送醫做電腦斷層檢查時，赫然發現腹腔內有3顆子彈立即報警，警方將開刀取出的子彈送驗發現均為未擊發子彈，陳男對子彈來源不願交代，詢後依槍砲罪嫌送辦。

板橋警分局11日上午接獲報案，板橋區國泰街1處公寓有民眾跌落地下室受傷。警員及救護人員到場，經查受傷的陳男並非該公寓住戶，當天走到公寓爬樓梯時，不慎從樓梯跌落滾落到地下室，雙腿當場骨折痛得不斷哀號，民眾聽見後才趕緊報警。

救護人員將陳男送醫治療，醫師檢查發現陳男腳部骨折、胸、腰部疼痛，進行電腦斷層掃描時，赫然在陳男腹腔中發現3顆疑似子彈的異物，院方立即報警並緊急替陳男進行手術，從陳男腹腔內取出3顆子彈，分別為制式子彈、達姆彈及1顆空包彈，彈頭與彈身分離，警方立即派員至醫院戒護。

經鑑識人員檢視發現這3顆子彈底火無撞針擊發痕跡，陳男對子彈來源不願透露，警方詢後將依槍砲罪嫌將他送辦，並深入追查子彈來源及確切案情。

救護人員到場將陳男送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場將陳男送醫。記者黃子騰／翻攝

子彈 骨折 電腦斷層

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