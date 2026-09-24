經過1年的自主訓練 南科台南園區T-CERT表現亮眼

南科台南園區為我國半導體與關鍵零組件全球重鎮，一旦發生重大天然災害，第一時間的自主應變速度是降低災損、保護廠區人員生命安全及維持企業營運不中斷的致勝關鍵。台南市消防局等昨在園區舉行「台灣民間自主緊急應變隊」考核驗證，南科隊伍經過1年的自主訓練、團隊合作，表現亮眼。

消防局攜手南科園區管理局昨在南科台南園區舉行台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）考核驗證，由內政部消防署指派3位外縣市評核官現場考核，透過情境模擬，全面檢驗隊伍在極端災害初期的自主運作與應變整合效能。

消防局指出，本次考核驗證，以大規模強震引發廠區複合型災害為演練腳本，特別針對評估、標記、搜索、救援與救護等五大核心能力進行測試。從災情通報與研判，到輕型搜救、安全搬運、初期滅火，以及CPR與包紮等救護技術，都是災時關鍵的救命本領。

消防局局長楊宗林說，南科台南園區為我國半導體與關鍵零組件全球重鎮，一旦發生重大天然災害，第一時間的自主應變速度是降低災損、保護廠區人員生命安全及維持企業營運不中斷的致勝關鍵。當災害發生，消防人員馳援抵達前黃金搶救時間，仰賴訓練有素的自主應變隊伍發揮「先自救、後互救」精神。

目前台南市轄內T-CERT隊伍總計13隊，南科台南園區自去年開始基礎培訓，經過1年的自主訓練、團隊合作，於昨日考核驗證表現亮眼。

台南市消防局、南科園區管理局等昨在園區舉行台灣民間自主緊急應變隊考核驗證。圖／讀者提供

消防局指出，本次考核驗證，以大規模強震引發廠區複合型災害為演練腳本，特別針對評估、標記、搜索、救援與救護等五大核心能力進行測試。圖／讀者提供