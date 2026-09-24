比丘搭自強號突癱軟錯過斗六站 一路到嘉義才被發現

一名比丘日前搭乘自強號從桃園南下，原本準備在斗六站下車，途中卻突然全身無力，癱軟倒在車廂玄關處，因無力起身而錯過下車，直到列車抵達嘉義站才被其他旅客發現。鐵路警察獲報趕抵協助，並通報119將人送醫，所幸及時獲得救援。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所副所長許崇誠、警員段怡如，22日下午5時30分在台鐵嘉義車站執行月台守望勤務時，接獲旅客告知，進站自強號列車第8車玄關處有人昏倒，兩人立即趕往查看。

警方到場發現，一名比丘倒臥列車地板，隨即上前關心，並將人攙扶至月台座椅休息。經了解，比丘當天從桃園搭車南下，原訂在斗六站下車，不料途中突然感到全身無力，癱軟倒臥在車廂玄關，無法自行起身，也因此未能及時在斗六下車。

列車繼續南下抵達嘉義站後，其他旅客發現異狀，趕緊向月台值勤員警反映。警方評估比丘身體狀況後通報119，由消防人員到場協助送醫。

救援過程中，比丘因身體虛弱，連手機都無法握持，員警見狀協助撥打電話聯繫家屬，順利聯絡上比丘女兒。女兒得知父親送醫後，立即從臺中驅車南下前往醫院照料，並向警方表達感謝。

鐵路警察提醒，旅客搭乘火車、捷運或公車等大眾運輸工具時，如突然感到身體不適，應立即向身旁旅客或乘務人員求助，必要時撥打119，避免因身體狀況惡化而延誤就醫。