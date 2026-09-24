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清晨驚魂！台中男持鐵椅狂砸路旁轎車破窗 警火速壓制依法送辦
台中市北區街頭今日清晨驚傳砸車事件，蘇姓男子疑因精神狀況不穩定，手持鐵椅無端狂砸路旁停放的轎車，導致車窗破裂、車體多處毀損。警方接報後到場，當場將蘇男控制，帶回偵辦，及時化解清晨街頭的驚險危機。
台中市第二警分局表示，今日清晨5時21分許接獲110報案，指稱北區五權路356號前有民眾持椅子毀損車輛，巡邏警網隨即火速馳援處置。
員警抵達現場時，發現停放於路邊的一輛轎車左後車窗遭砸碎，左側車身有明顯受損痕跡；現場一名蘇姓男子（42歲）精神狀態欠佳，手中仍緊握鐵椅佇立在遭砸轎車旁。為防危害擴大，員警立即上前喝止並掌控現場，隨即將蘇男帶返派出所釐清案情。
經警方調閱周邊監視器畫面、聯繫轎車車主調查，初步已排除恐嚇及糾紛報復等因素。
全案警詢後將依毀損罪，移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，民眾若遇財物受損或發現可疑人事物，應立即撥打110通報，警方將迅速派員到場查處。
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