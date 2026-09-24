桃園市環保局於桃園區富國路與蘆竹區交界一帶，當場查獲一名男子利用假日夜間於農地燃燒雜草。圖：環保局提供

桃園市環保局20日傍晚接獲民眾反映，國道高速公路南崁交流道附近有濃煙冒出，疑似有人焚燒稻草。環保局接獲通報後立即派員前往稽查，最終於桃園區富國路與蘆竹區交界一帶，當場查獲一名男子利用假日夜間於農地燃燒雜草，並立即要求撲滅火勢，依違反空氣污染防制法相關規定進行告發。

桃園市環保局立即要求撲滅火勢，依違反空氣污染防制法相關規定進行告發。圖：環保局提供

環保局表示，稽查人員當日晚間抵達現場後，發現明顯白煙持續逸散，並伴隨濃烈燃燒異味，隨即循線追查至露天燃燒位置，發現行為人正在整理農地，並以燃燒方式處理雜草，產生的濃煙直接逸散至空氣中，造成空氣污染，已違反空氣污染防制法，最高可處10萬元以下罰款。

以燃燒方式處理雜草，產生的濃煙直接逸散至空氣中，造成空氣污染，已違反空氣污染防制法，最高可處10萬元以下罰款。圖：環保局提供

環保局指出，國道周邊露天燃燒不僅會造成空氣污染、影響民眾健康，燃燒產生的濃煙更可能阻礙駕駛視線，增加行車安全風險。為維護周邊環境品質及國道用路人安全，環保局將持續採取零容忍態度，加強派員巡查，一旦發現違法燃燒行為，將嚴格執法、絕不寬貸。

環保局呼籲，市民整理農地雜草或農業廢棄物時，應採翻耕掩埋、堆肥或聯繫相關單位妥善處理，切勿圖一時方便採取露天焚燒，以免造成空氣污染。若發現露天燃燒或其他公害污染情形，可撥打環保局24小時公害陳情專線0800-066666通報，共同守護桃園的環境品質。

本文章來自《桃園電子報》。原文：偷燒雜草！桃園南崁交流道旁竄濃煙 男遭環保局抓包最高罰10萬