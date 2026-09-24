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驚險！台74線保時捷深夜行駛中竄火 烈焰吞噬百萬名車幸無人傷
台中市西屯區台74線快速道路昨（23）日深夜驚傳火燒車意外，一輛保時捷跑車行經西屯路段時突然起火燃燒，整輛車陷入火海，所幸駕駛警覺及時逃生，台中市消防局獲報後迅速出動馳援，火勢在15分鐘內撲滅，未釀成人員傷亡。
台中市消防局23日晚間10時16分接獲車主報案，指稱駕駛保時捷行經台74線中彰快速道路13.6公里處（往西屯方向）時，車輛突然起火燃燒。
勤務中心立即派遣水湳分隊，出動2輛消防車、5名消防人員，由小隊長葉騰林率隊馳援，並同步通報市警局協助交管。
警消抵達現場後發現該車全面燃燒，立即拉水線灌救，迅速晚間10時31分將火勢徹底撲滅。現場確認無人員受困或受傷，至於詳細起火原因與確切財物損失，仍待火調人員進一步調查釐清。
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