驚險！台74線保時捷深夜行駛中竄火 烈焰吞噬百萬名車幸無人傷

一名比丘日前搭乘自強號從桃園南下，原本準備在斗六站下車，途中卻突然全身無力，癱軟倒在車廂玄關處，因無力起身而錯過下車，直到列車抵達嘉義站才被其他旅客發現。鐵路警察獲報趕抵協助，並通報119將人送醫，所幸及時獲得救援。

2026-09-24 10:40