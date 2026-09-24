雲林深夜疑酒駕無煞車猛撞電輔車 老翁噴飛頭顱破裂當場慘死

雲林林內鄉今天凌晨發生一起死亡車禍，一轎休旅車撞上電動輔助車，在幾乎沒有煞車情形下，猛力撞擊，致電動輔助車連人帶車噴飛騰空重摔，造成電輔車80多歲張姓老翁當場死亡，慘不忍睹，休旅車距撞擊點約百公尺才停住並冒出火花，蕭姓疑涉酒駕，案由警方調查釐清中。

警方指出，今天凌晨1時許，雲林縣林內鄉中正路，80多歲張姓老翁駕著電動輔助車，行駛至事發地點，遭27歲蕭姓男子駕駛的休旅車撞擊，老翁連人帶車噴飛數公尺外騰空摔地，老翁整個人則摔進停放在路旁民宅前的一輛休旅車底部卡住，肇事的休旅車則因高速衝至百公尺外才停住，整輛車也冒出火花。

雲林縣消防局獲報，指有休旅車冒煙，派遣人車前往搶救，抵達現場即進行灌救很快將火劸熄滅後，當時因天暗，才在路旁的另一輛停在住宅前休旅車底部，發現一名老人被卡在車底，趕緊以破壞器材及把車輛墊高將老翁救出，但已無生命跡象。

因撞擊力道猛烈老翁騎乘的電輔車扭曲變形、蕭姓男子駕駛的休旅車車頭損壞嚴重，老翁人卡在路旁車底，頭顱破裂、身體多處骨折，右腳卡在離數公尺變形的電輔車上，當場死亡，蕭姓駕駛沒有受傷。

初步了解，蕭姓駕駛疑似酒駕，事故原因由警方釐清調查中。

消防人員把停在路邊的車墊高再將老人家救出，但已當場死亡。圖／消防局提供

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