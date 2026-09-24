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美濃大峽谷、大樹光電海…高雄再爆千坪農地淪「廢材山」 市府：已重罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>永安區一處千坪<a href='/search/tagging/2/農地' rel='農地' data-rel='/2/105954' class='tag'><strong>農地</strong></a>廢木材堆成小山淪「廢材山」，議員許采蓁轟市府土地監管失靈。圖／許采蓁提供
高雄永安區一處千坪農地廢木材堆成小山淪「廢材山」，議員許采蓁轟市府土地監管失靈。圖／許采蓁提供

高雄農地遭非法堆置再添一樁，民代昨質詢踢爆，繼美濃大峽谷、小港柏油山、大樹光電海到燕巢垃圾山後，永安區一處近一千八百坪農地冒出「廢材山」，現場廢材研判可塞滿六座奧運標準游泳池；環保局回應，去年稽查發現已移送地檢署偵辦，要求業者今年底前完成清理。

環保局代理局長張瑞琿表示，永安農地堆置廢材一事去年十月就已稽查，今年二月移送偵辦，依違反廢棄物清理法規定開罰七十二萬元，空汙部分重罰五百萬元。涉及案件清除業者共四十四家，其中廿四家有清除許可，已要求業者提出清理、處置計畫，年底若未清空，將視現況連續開罰。

議員許采蓁昨在議會秀出影像，指永安一處土地被廢土、廢木材及大型機具占滿，其中廢木材堆到近三公尺高；查地籍資料，發現土地面積約一千八百坪，依影像推估，現場廢材可能多達一點五萬立方公尺。從Google歷年影像，二○一○年當地還是一片綠地，可看到池塘，農田，近年則被大量廢材占據，今年三月Google街景更拍到貨車載運木材。

去年她追蹤高雄農地及環境遭破壞問題，發現除有農地被挖出巨大坑洞回填營建廢棄物、保護區堆置柏油，如今連廢木材都堆進農地，「美濃大峽谷之後，市府不是投入衛星監測？」衛星監測究竟能否及時發現農地異常、保護土地，市府應說明清楚。

環保局說，去年底主動調查此案，追查非法清運車輛、廢棄物來源及相關行為人。發現姜姓、熊姓夫妻承租農地後非法收受廢木材，堆置數量約一點三九萬噸。持續科技監控，於今年八月一日ＡＩ雲端監控系統發現悶燒火警，違反空汙法，已重罰五百萬元。

農地 美濃大峽谷 高雄 廢棄物 光電

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