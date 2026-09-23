北市8旬翁跌落防火巷…兒「近一天不知情」 鄰居熱心關懷救一命

8旬林姓老翁今天在北市中正區住家爬梯子時不慎失足，從約3階高度墜落，摔倒在住家旁防火巷，由於林翁年紀大無法自行爬起，且同住的兒子患有智能障礙，釀近一天未發覺異狀，所幸隔壁鄰居查覺有異、熱心關切，才驚覺林翁倒地不起緊急報警，送醫後無生命危險。

中正二分局泉州街派出所今天晚上6點59分獲報，和平西路二段32巷有人受傷倒地趕抵，詢問了解，林翁今天早上獨自走到住家外一樓地面，爬梯子準備修繕，孰料期間疑重心不穩，從約3階的高度摔落，林翁因年邁無法自行起身。

林翁的兒子患有智能障礙，雖發現父親躺在地上但不認為怪異，直到入夜後，隔壁鄰居發現「怎麼都沒有看到林翁身影」熱心詢問，才驚覺林翁倒臥地上、意識不清，急忙要林翁兒子報警，這才幸運撿回一命。

警方事後聯繫林翁身心狀況正常的女兒，經調查確認現場無外力介入，純屬意外，後續林翁交由女兒照護。

中正二分局呼籲，家中若有獨居長者或行動較為不便者，家屬應多加關心其生活及居家安全，如遇長者跌倒、受困或其他緊急狀況，應立即撥打110或119尋求協助。