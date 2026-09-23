九份公車和轎車擦撞…兩名駕駛下車理論竟當街動手 雙向車輛都動彈不得

台北客運陳姓司機今天駕駛公車從金瓜石下山時，與從瑞芳上山張男駕駛的轎車發生擦撞，下車理論時發生肢體衝突，導致雙向車流動彈不得。兩人互控對方涉嫌傷害，全案由警方偵辦中。

新北市瑞芳警分局今天下午接獲報案，九份汽車路一家民宿前路段，有台北客運和一輛轎車發生車禍，兩名駕駛人下車發生衝突，因為事故車輛占用車道，雙向交通形同中斷。

有當地住戶和用路人分別拍下兩人在汽車路相互叫囂及肢體衝突畫面，上傳社群平台成為話題。

員警到場處理，初步調查46歲陳男駕駛公車由金瓜石往瑞芳方向行駛，在事故路段與對向上山，由47歲張男駕駛的轎車發生擦撞。兩人下車理論一言不合，當街動手。因為雙方都有動手，也互控對方傷害罪，警方排除事現場，恢復交通後，再將兩人帶回調查，在製作筆錄後，將全案依傷害罪嫌移送檢方偵辦。