不再只驅離！海巡今年東沙扣9艘中國小舟 百噸艇進駐

北捷運西門今早上8時許發生暴力衝突事件，一名女子勸導男子捷運上不要講電話，導致男子不滿，加上兩人下車後發生碰撞，進而爆發口角、肢體衝突，男子更徒手揮打女子臉部，導致女子嘴角受傷，捷警隊趕赴現場後控制犯嫌並帶回派出所，雙方暫不提告，但男子仍被依社維法送辦。

2026-09-23 12:53