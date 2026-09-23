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不再只驅離！海巡今年東沙扣9艘中國小舟 百噸艇進駐
東沙島碼頭整建工程今年7月完成驗收，海巡署同步提升東沙海域巡防能量，新造100噸級巡防艇已進駐，大型巡防艦也常態部署周邊海域；海巡署今天表示，今年已在東沙海域查扣8案、共9艘中國越界小舟，全部依法沒入。
海巡署指出，過去面對中國漁船利用小舟進入東沙海域非法採捕，多採取驅離方式；去年2月起調整執法策略，對越界違法作業小舟改採直接查扣，並依法沒入船艇及相關作案工具，提高違法成本。
去年查扣並沒入的小舟，後續已轉作公務使用，投入東沙島礁周邊淺礁巡查及海洋保育勤務。今年至今，海巡已查扣中國小舟8案9艘，同樣全數沒入。
海巡署表示，東沙島碼頭整建工程今年7月1日完工驗收後，新造100噸級巡防艇正式進駐，負責近岸巡護及機動應處；東沙外圍則常態部署大型巡防艦，並搭配原有沿岸多功能巡防艇，形成不同距離的巡防配置。
東沙環礁是台灣首座海洋國家公園，海巡署表示，後續將持續調整艦艇部署及巡防勤務，針對中國船舶越界非法採捕案件依法查扣。
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