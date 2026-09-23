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龜山86歲翁外出失聯13H 遭微電車壓腿無法動彈

桃園電子報／ 桃園電子報

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老翁連人帶車跌倒，被車子壓住雙腿，動彈不得。圖：讀者提供

桃園市龜山區一名86歲鄭姓老翁昨(22)日上午7時許自行騎微型電動二輪車外出務農，卻遲遲沒有返家，家屬心急如焚，於同日晚間18時40分許向龜山警分局報案求助。警方依照家屬提供的定位資訊，調閱監視器尋人，鎖定老翁出沒在新北市鶯歌區中湖街一帶，前往現場搜尋，果真發現老翁連人帶車跌倒，被車子壓住雙腿，動彈不得，立即通報119到場協助，所幸老翁沒有生命危險。

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老翁外出失聯13小時，龜山警方在鶯歌尋獲，所幸他暫無生命危險。圖：讀者提供

大林派出所表示，昨晚接獲家屬求助，老翁早上騎騎乘微型電動二輪車外出務農後遲未返家，家屬遍尋不著，擔心老翁安危，便向警方求助。警方獲報後，立即依家屬提供的定位資訊，並調閱沿線監視器追查行蹤，逐步鎖定鶯歌區中湖街一帶，隨即前往展開搜尋。

員警於晚間20時許深入中湖街309巷內山間小路搜尋，發現老翁被微電車壓住雙腿、無法自行起身。員警立即將車輛移開，協助老翁脫困。後續由消防人員到場評估，老翁暫無生命危險。

龜山分局表示，民眾若家中有高齡長者，應協助配戴定位功能設備或攜帶手機外出，若發現失聯，應立即向警方求助，以利爭取搜尋及救援時間。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山86歲翁外出失聯13H 遭微電車壓腿無法動彈

失聯 鶯歌 監視器

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