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影／吃感冒藥釀禍！桃園男駕車逆向猛撞釀3車連環碰 驚悚畫面曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區同德國小門前，昨午近4時發生1輛轎車跨越雙黃線、高速逆向衝撞對向休旅車釀三車連環撞事故，引發毒駕聯想，肇事張姓駕駛頭部撕裂傷經桃園警方檢測後，酒精、毒品均無反應，張某自稱吃感冒藥上路，肇事責任待釐清。

桃園交通中隊分隊長李懿修說明，本案生於昨午3時58分，54歲張姓男子白色轎車行經桃園區同德六街的同德國小前時，突然跨越雙黃線往中正路方向逆向行駛，衝撞對向白色休旅車並波及後方另輛深色休旅車，由於撞擊力道強烈，挨撞黃姓女駕駛驚聲尖叫，雙雙受有多處擦傷，張男額頭則有2公分撕裂傷。

根據現場監視器畫面顯示，張男開著白色轎車行經國小門口前，無減速直接跨越黃色網狀線與雙黃線。對向白色休旅車閃避不及正面硬生生挨撞，巨大衝擊力讓休旅車車頭當場破損變形、零件碎片噴飛滿地，由於撞擊力道強大的後座力，白色休旅車車尾向後時，又遭後方深色休旅車撞上，撞擊聲響嚇壞路旁導護志工與行經騎士。

119勤指中心則於下午4時接獲報案，第一救災救護大隊埔子分隊迅速出動1輛救護車及2名救護員趕抵救援，確認現場3台自小客車擦撞且無人受困，其中張姓肇事駕駛意識清楚，頭部額頭處有約2公分撕裂傷，經現場包紮後表示不需送醫；對向黃姓駕駛則身體多處擦傷，經警方實施酒測，雙方當事人均無酒駕情事。

張男供稱，上路前因身體不適服用感冒藥，導致行車過程中精神恍惚、注意力無法集中，才會發生逆向的失控意外。

桃園分局表示，張男逆向行為已違反交通管理處罰條例第45條，員警現場已依法開單告發，後續肇事責任由警方釐清中。再次提醒，民眾若服用藥物出現頭暈、嗜睡狀況，應避免駕車上路，確保行車安全。

張姓駕駛昨午吃了感冒藥出門，行經桃市桃園區同德國小門前突然失控逆向行駛，撞上對向轎車，釀三車事故，肇事責任調查中。記者陳恩惠／翻攝
張姓駕駛昨午吃了感冒藥出門，行經桃市桃園區同德國小門前突然失控逆向行駛，撞上對向轎車，釀三車事故，肇事責任調查中。記者陳恩惠／翻攝

張姓駕駛昨午吃了感冒藥出門，行經桃市桃園區同德國小門前突然失控逆向行駛，撞上對向轎車，釀三車事故，肇事責任調查中。記者陳恩惠／翻攝
張姓駕駛昨午吃了感冒藥出門，行經桃市桃園區同德國小門前突然失控逆向行駛，撞上對向轎車，釀三車事故，肇事責任調查中。記者陳恩惠／翻攝

張姓駕駛昨午吃了感冒藥出門，行經桃市桃園區同德國小門前突然失控逆向行駛，撞上對向轎車，釀三車事故，肇事責任調查中。記者陳恩惠／翻攝
張姓駕駛昨午吃了感冒藥出門，行經桃市桃園區同德國小門前突然失控逆向行駛，撞上對向轎車，釀三車事故，肇事責任調查中。記者陳恩惠／翻攝

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