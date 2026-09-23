米酒灑滿地！國3新化聯結車自撞護欄 波及13車4人送醫救治

國三台南新化北上路段今下午發生聯結車自撞護欄，車上滿載米酒散落南北兩側車道，有13部車因閃避、碰撞掉落物致肇事，共有4人送醫，初步疑駕駛恍神肇事，現場尚待排除中。

事故發生在中午12時47分，地點在北上344.6公里台南新化路段，初步調查，當時26歲聯結車駕駛陳男行駛在中車道，疑分心恍神自撞內側護欄，致裝載貨物分別散落於南、北向車道，另有13部車因閃避、碰撞掉落物致肇事。

據知，這起車禍共有4人送醫，其中1人傷勢嚴重轉送成大醫院救治，國道警方呼籲用路人，行車上路前務必養足精神，雙手握方向盤專注開車，注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以維自身及他人行車安全。

國3台南新化路段發生聯結車駕駛自撞護欄，後續造成4人送醫， 現場待排除。記者謝進盛／翻攝

國3台南新化路段發生聯結車駕駛自撞護欄，後續造成4人送醫， 現場待排除。記者謝進盛／翻攝