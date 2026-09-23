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110獲報有「張文式」捷運恐攻！數十警力加強維安 1男謊報恐嚇落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方昨午接獲不明來電，稱將發生「張文式」捷運恐怖攻擊，專案小組經過濾分析發話地點、可疑對象特徵，鎖定基隆市吳姓男子涉有重嫌，深夜循線將吳及其家屬帶返調查，初查吳手機紀錄並無其所指「恐攻訊息」，研判吳是虛構爭議訊息，詢後依恐嚇公眾罪送辦。

警方調查，110專線昨午4時許接獲男子以公共電話來電，稱「有網友將在通訊軟體Telegram群組中發起張文式捷運恐怖攻擊」，警方初查發話的是士林區一處公共電話，旋即由轄區士林分局及台北市刑警大隊組成專案小組追查，同時動員20餘名警力荷槍實彈加強北捷劍潭站周邊維安戒備。

警方清查案發時間曾使用該公共電話的可疑人士，發現犯嫌打完報案電話後徒步走到台北表演藝術中心搭乘基隆客運逃逸，下午6時許從基隆轉運站下車，立即通報基隆市警方協助比對，透過犯嫌衣著特徵，鎖定居住下車點不遠、曾有類似涉案紀錄的29歲吳姓男子涉有重嫌。

專案人員昨夜11時許循線前往吳住處查訪，吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男，警方旋即將母子2人帶往基隆市警局第二分局信義派出所調查。

據悉，吳長期情緒不穩，平時都有服藥控制狀況，過去也曾撥打110稱要殺人；此次到案稱其當兵時有2名同梯跟他借錢，事後卻仗著自己有竹聯幫背景不願還錢，他心生不滿想報復社會，考量欠錢2人居住士林區，所以才在士林區打110報案。

警方清查吳手機，發現吳並未如其所述，在通訊軟體中發動恐攻，研判吳只是謊報訊息引起恐慌，詢後依恐嚇公眾罪函送士林地檢署偵辦。

警方強調，捷運及大眾運輸安全絕對不容挑釁，對於任何無端謊報、危害社會秩序與引發大眾恐慌的行為，警方必定爭分奪秒、依法嚴辦，提醒民眾切勿以身試法。

警方動員20餘名警力荷槍實彈加強北捷劍潭站周邊維安戒備。圖／警方提供
警方動員20餘名警力荷槍實彈加強北捷劍潭站周邊維安戒備。圖／警方提供

吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男。圖／警方提供
吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男。圖／警方提供

警方清查案發時間曾使用該公共電話的可疑人士，發現犯嫌打完報案電話後徒步走到台北表演藝術中心搭乘基隆客運逃逸。圖／警方提供
警方清查案發時間曾使用該公共電話的可疑人士，發現犯嫌打完報案電話後徒步走到台北表演藝術中心搭乘基隆客運逃逸。圖／警方提供

吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男。圖／警方提供
吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男。圖／警方提供

吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男。圖／警方提供
吳母透過監視器畫面中、犯嫌穿著的衣物及鞋子，確認犯嫌就是吳男。圖／警方提供

警方清查案發時間曾使用該公共電話的可疑人士，發現犯嫌打完報案電話後徒步走到台北表演藝術中心搭乘基隆客運逃逸。圖／警方提供
警方清查案發時間曾使用該公共電話的可疑人士，發現犯嫌打完報案電話後徒步走到台北表演藝術中心搭乘基隆客運逃逸。圖／警方提供

維安 捷運 恐攻 張文 恐嚇 公共電話 Telegram 恐怖攻擊

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