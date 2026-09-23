中秋連假南警管制車輛進入安平老街 黃金海岸嚴查競速飆車及酒毒駕

9月底將迎來中秋節與教師節連續假期，台南市警察局預計古蹟安平古堡、安平老街、觀夕平台、黃金海岸等熱門景點將湧入大量人車，已規劃交通疏導及管制勤務，如安平老街周邊將實施徒步區管制，除公務及當地住戶車輛外，其餘車輛禁止進入，安平漁港及遊艇碼頭也實施管制。

台南市警第四分局指出，中秋節連續假期自9月25日至9月28日共4天，安平老街周邊將實施徒步區管制，每日中午12時至晚間6時，延平街、效忠街（安平古堡前）、國勝路（安平路至效忠街）及古堡街全段實施交通管制，除公務及當地住戶車輛外，其餘車輛禁止進入。

安平漁港安港路碼頭及遊艇碼頭（世平一街）自9月24日下午4時至9月29日清晨4時，每日下午4時至翌日清晨4時實施管制，除特定公務車輛及漁港安全維護人員外，其餘人員及車輛禁止進入；管制期間並禁止烤肉、野炊、施放煙火、停放車輛及違法設攤等行為。

民眾若要停車，安平北側可經四草大道前往安北路、同平路及水景橋周邊停車；安平東、南側則可由永華路、健康路前往安億路停車場、林默娘公園等周邊停車場，呼籲民眾可多利用大眾運輸、U-BIKE或步行方式前往，減少塞車及停車不便。

第四分局長廖水池提醒，安平漁港管制區內如有烤肉、施放煙火等違反規定行為，依漁港法第21條規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，情節重大者移送法辦；連假期間可透過警察廣播電台及交通局即時路況、停車場資訊等掌握最新交通資訊，並配合員警及義交人員指揮。

台南市警第六分局也指出，黃金海岸向來是市民及遊客歡度佳節及賞月散心的熱門景點，但周邊（含船型屋停車場、親水公園）及安平港聯外道路，過往曾發生競速及危險駕駛等情形；警方已列為連假重點巡查區域，強化巡邏、守望及機動攔查勤務，以零容忍強力取締違法（規）行為。

第六分局9月25日至9月28日，規劃「台86快速道路臺南端與濱南路口」、「中華西路與健康路口」、「中華西路與中華南路口」、「中華西路與新平（興）路口」及「大同路與國民路口」等5處聯外道路交通崗，加強指揮疏導。

另「藍晒圖文創園區」因緊鄰西門商圈，預計將吸引大量遊客，警方提醒遊客可搭乘大眾運輸工具，如台鐵轉乘台南市公車1、2、5、18號或興南客運，於新光三越新天地站下車；若自行開車，建議停放於國華街停車場及新光三越新天地停車場，或利用國華街、樹林街及夏林路的路邊停車格停車。

第六分局分局長劉全福表示，民眾中秋節連假出遊時，務必提前掌握即時路況，出門前妥善檢查車輛狀況，並提早出門避開車潮尖峰；駕駛車輛時務必遵守交通規則並依速限減速慢行，落實「路口停讓行人、不超速、不違規停車」及「酒後不開車、指定駕駛」原則。

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台南市警察局預計古蹟安平古堡、安平老街、觀夕平台、黃金海岸等熱門景點將湧入大量人車，已規劃交通疏導及管制勤務。圖／警方提供

台南市警察局預計古蹟安平古堡、安平老街、觀夕平台、黃金海岸等熱門景點將湧入大量人車，已規劃交通疏導及管制勤務。圖／警方提供

台南市警察局預計古蹟安平古堡、安平老街、觀夕平台、黃金海岸等熱門景點將湧入大量人車，已規劃交通疏導及管制勤務。圖／警方提供

台南市警察局預計古蹟安平古堡、安平老街、觀夕平台、黃金海岸等熱門景點將湧入大量人車，已規劃交通疏導及管制勤務。圖／警方提供

台南市警察局預計古蹟安平古堡、安平老街、觀夕平台、黃金海岸等熱門景點將湧入大量人車，已規劃交通疏導及管制勤務。圖／警方提供