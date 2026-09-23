北捷車廂內勸告不講電話 男痛毆勸導女嘴角出血 警方帶回送辦

北捷運西門今早上8時許發生暴力衝突事件，一名女子勸導男子捷運上不要講電話，導致男子不滿，加上兩人下車後發生碰撞，進而爆發口角、肢體衝突，男子更徒手揮打女子臉部，導致女子嘴角受傷，捷警隊趕赴現場後控制犯嫌並帶回派出所，雙方暫不提告，但男子仍被依社維法送辦。

捷警隊表示，事發在今天上午8時23分當時車廂內較為擁擠，女子勸導其不要講電話，雙方因而發生口角；後於下車時，雙方不慎發生碰撞，男子遂徒手揮打女子臉部，致女子嘴角受傷；捷警及轄區派出所立即趕赴現場會同保全人員控制場面，並帶返轄區西門町派出所續處，女子就醫後尚無大礙，目前表示暫不提出告訴，針對該男子加暴行於他人部分，警方將依社維法偵處。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運如與他人發生碰撞或糾紛，應保持理性、冷靜溝通，切勿因一時情緒訴諸暴力；如遇糾紛，可立即通知站務人員或撥打110報案，警方將迅速到場處理，共同維護捷運乘車安全及秩序。