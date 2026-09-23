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三重燒肉店4年3度火警 議員促檢討安檢制度

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北三重某知名燒肉連鎖店20日晚間發生火警，不少人跳樓逃生。新北市議員彭佳芸今天舉行記者會表示，該場所4年內發生3起火警，雖消防局表示場所每年均依規定完成消防檢修申報及複查，但此次發生民眾受困甚至跳樓逃生，市府應全面檢視歷次火警後的改善措施、逃生動線及燒肉設備安全。

彭佳芸指出，該店分別在2023年11月、2024年7月及今年9月20日發生火警，其中最近一次造成9人受傷，更有一家五口被迫從2樓跳樓逃生。市民關心的不只是場所是否曾經檢查合格，更重要的是發生火災時，現場的逃生設備是否真的能夠使用，以及歷次火警後業者是否確實改善。

彭佳芸表示，消防局應完整說明3次火警的起火原因、安檢紀錄及業者改善情形，並檢視後續追蹤是否確實落實。同一場所短短4年發生3次火警，即使消防設備檢查符合規定，也應被視為需要持續關注的高風險場所，建議提高檢查頻率，避免每次事故發生後僅以過去的合格紀錄回應。

彭佳芸指出，民眾原本循正常動線逃生，但因現場濃煙及高溫無法下樓，轉往逃生窗後，又遇到緩降設備及兒童餐椅等物品阻礙，移開障礙物後，窗外僅約50公分寬的平台，最後只能從2樓跳下。

她認為，消防安檢不能只確認現場設有逃生窗、緩降設備及逃生通道，還應確認設備在火災發生時是否真的用得到，包括緩降設備周邊是否有足夠操作空間、有無家具或雜物阻擋、逃生窗高度及窗外平台是否足以讓民眾安全使用等，都應重新檢視核准圖面與現場實際狀況。

新北市消防局回應，該場所歷年共發生3起火警，第一起為2023年11月，主因為顧客於用餐桌燒烤時不慎引燃；第二起為2024年7月，起因為用餐桌下方抽風軟管積聚油垢、蓄熱後冒煙；最近一次則發生於今年9月20日，起火點位於用餐桌下方附近，初步研判可能為油漬接觸火源或高溫引燃，確切原因仍待調查釐清。

消防局指出，該場所自2020年列管以來，每年均依規定完成檢修申報及複查，並依規定辦理消防安全複查。針對多次發生火警的高風險燒烤餐廳，消防局將加強檢查頻率，後續市府公安小組也將邀集消防、經發、工務、衛生、環保及勞工等相關單位進行聯合稽查。

消防局另表示，針對設置緩降機等避難器具的場所，稽查時也會適時指導員工熟悉操作方式，並檢查避難器具周遭操作空間是否有障礙物，以確保火災發生時能正常使用。

新北市議員彭佳芸今天舉行記者會，要求新北消防局落實安檢，燒肉點火警當天自行脫困的民眾也到場，還原火警發生時的驚險逃生情形。圖／新北市議員彭佳芸提供
新北市議員彭佳芸今天舉行記者會，要求新北消防局落實安檢，燒肉點火警當天自行脫困的民眾也到場，還原火警發生時的驚險逃生情形。圖／新北市議員彭佳芸提供

三重 燒肉 議員 彭佳芸 火災

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