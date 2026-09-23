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台南連鎖機車行二層樓被大火燒光 火調人員發現鋰電池爆開、電芯噴出
台南市中西區大同路與健康路口一間二層樓高的連鎖機車行，日前清晨5時許不明原因發生大火，店內機車全面燃燒，無人傷亡，起火原因消防局火調人員持續調查中；由於火調發現火場內部的鋰電池有爆開、電芯噴出情形，消防局呼籲民眾與商家應小心使用及存放鋰電池相關產品。
消防局指出，該連鎖機車行是本月20日清晨5時5分接獲報案，出動32車、無人機、消防機器人，後勤補給車、警消義消共87人趕往，從5時12分搶救至6時18分撲滅火勢；機車行內部燃燒機車、零件、雜物等面積約90平方公尺，二層樓內的機車均燒毀，火勢並延燒到隔壁診所及民宅陽台。
消防局表示，經查火場內部鋰電池有爆開、電芯噴出情形，由於3C產品、電器產品、電動工具及電動車輛等，皆須依靠鋰電池來供電，然而國內外經常傳出鋰電池自燃事故，提供以下建議讓民眾及商家防範鋰電池自燃引起火災，降低火災風險，至於詳細起火原因目前仍在調查中。
消防局建議，鋰電池應放置於不燃性容器內部密封存放，且周圍切勿隨意放置或堆疊可燃物與雜物；鋰電池模組，應避免摔碰或撞擊，尤其應避免穿刺及避免陽光直射或高溫環境，一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請聯絡原廠檢修，避免使用。
另，鋰電池模組應以原廠充電器進行充電，以防範「過充」引起自燃，鋰電池模組如有損壞，應送回原廠檢修，切勿自行拆解、改裝後繼續使用；並請選購具合格標章且國內有售後服務廠商鋰電池產品，並請依據原廠手冊使用、保養。
市長黃偉哲提醒，鋰電池模組充電完成時，應拔除插頭及鋰電池模組，以避免發生「過充」而引發火災；消防局長楊宗林表示，一般住宅場所及未設火警自動警報設備營業場所，應設置住宅用火災警報器，以及早偵知火災發生並發出警報聲響，提醒屋內人員進行避難逃生。
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