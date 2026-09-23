車輛高速猛撞「反空降堡」 金門深夜死亡車禍60歲男不治

金門縣伯玉路昨日晚間驚傳死亡車禍！1名年約60歲鄭姓台籍工人駕車行經瓊林圓環附近，突然失控猛撞路中央反空降堡，猛烈撞擊瞬間車頭嚴重凹陷變形，鄭男也受困車內。警消趕抵時，男子已失去呼吸心跳，現場除警消立即搶救，也有熱心民眾協助CPR，但經送醫搶救仍宣告不治，詳細事故原因及是否涉及酒駕等情況，警方正進一步調查。

據了解，事故發生於昨晚10時03分，鄭姓男子駕駛自小客車由金城往小徑方向行駛，行經瓊林十字路口時，不明原因自撞馬路中央的反空降堡，巨大撞擊聲響劃破夜晚，車輛撞擊後嚴重毀損，由於鄭男疑似未繫安全帶，整個胸部猛力撞擊方向盤，讓方向盤都歪掉，鄭男受困駕駛座內，現場一度陷入緊張。據現場初步情況，車輛撞擊前疑未見明顯煞車跡象，撞擊力道猛烈，駕駛遭受重創；研判車速不低，時速至少60至70。

金門縣消防局指出，他們接獲民眾報案，指伯玉路瓊林圓環發生車禍，立即出動7車、16人前往救援。消防人員抵達後發現1輛自小客車自撞圓環設施，駕駛受困車內，經檢傷發現男子已無意識、無呼吸及脈搏，立即展開脫困及CPR急救。

救援過程中，消防人員同步部署水線戒備，以防車輛因撞擊造成突發火警，並持續對鄭男實施必要急救處置。現場熱心民眾也加入急救行列，與警消共同搶救生命，隨後由救護人員將男子送往醫院，但經急救仍不幸宣告不治。

警方目前已針對事故現場進行調查，將進一步釐清車輛行駛速度、駕駛狀況、是否繫安全帶及有無酒駕等情形，確切肇事原因仍待鑑識及調查結果確認。

消防局提醒，夜間行車尤其應注意道路狀況及自身車速，行經路口、圓環及轉彎處應提前減速，若車輛出現異常，應立即安全停車檢查；若發生火煙或其他緊急狀況，應立即撥打119求援，把握黃金救援時間。

金門縣伯玉路昨日晚間驚傳死亡車禍！1名年約60歲鄭姓台籍工人駕車行經瓊林圓環附近，突然失控猛撞路中央反空降堡，警消趕抵時，男子已失去呼吸心跳，現場除警消立即搶救，也有熱心民眾協助CPR，但經送醫搶救仍宣告不治，詳細事故原因及是否涉及酒駕等情況，警方正進一步調查。圖／金門縣消防局提供

金門1名年約60歲鄭姓台籍工人駕車行經瓊林圓環附近，突然失控猛撞路中央反空降堡，撞擊瞬間車頭嚴重凹陷變形，警猛現場處理情形。圖／金門縣消防局提供